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MiLB／陳柏毓小聯盟先發奪本季第2勝 陳聖平連4戰敲安

中央社／ 台北5日電
旅美海盜隊高階1A投手陳柏毓今天拿下個人本季第2勝。 截自推特
旅美海盜隊高階1A投手陳柏毓今天拿下個人本季第2勝。 截自推特

旅美海盜隊高階1A投手陳柏毓今天先發出賽，投5局挨轟失1分、拿下個人本季第2勝；響尾蛇隊高階1A野手陳聖平維持出賽好手感，單場2安1打點、連4場出賽都有安打。

美國職棒小聯盟賽事匹茲堡海盜隊高階1A今天與芝加哥白襪隊高階1A交手，海盜隊先發投手為陳柏毓，同樣來自台灣的野手鄭宗哲先發打2棒、守游擊。

陳柏毓今天1局下有投出四壞保送，2局下則被敲出1支安打，但沒有失分，3局下被首名打者敲出陽春砲，但及時回穩、沒有多掉分數。

陳柏毓今天總計用71球投5局，被敲出3支安打，投出4次三振、3次四壞保送，失掉1分責失分，球隊終場以5比4拿勝，陳柏毓拿下個人本季第2勝。

鄭宗哲1局上敲出二壘方向滾地球出局，3局上選到四壞保送上壘，5局上敲出二壘方向滾地球出局，7局上再選到四壞保送上壘，總計2打數沒有敲出安打，選到2次保送，賽後打擊率3成。

亞利桑那響尾蛇隊高階1A今天與西雅圖水手隊高階1A交手，響尾蛇隊台灣野手陳聖平先發打7棒、守二壘，陳聖平2局上敲出中外野方向安打，4局上敲出右外野方向安打，5局球隊4比1領先時敲出高飛犧牲打送回1分。

陳聖平7局上選到四壞保送，9局上吞下三振，今天總計3打數敲出2支安打，貢獻1分打點，選到1次保送、吞1K，賽後打擊率2成24；響尾蛇隊終場以5比2拿勝。

陳柏毓

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