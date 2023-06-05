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中職／「宅獅」勝率6成5加持 最快9日點亮季冠軍燈號
上半季冠軍爭奪戰進入最後三分之一，戰績前兩名的統一獅、樂天桃猿隊昨天都輸球，維持在3場勝差，若本周獅隊一路贏、猿隊一路輸，獅隊最快可在9日亮起封王魔術數字M11或M10。
獅隊本季開低走高，「3鬼」合體找回火力，「金鏞連線」的兩老也屢有關鍵一擊，加上洋投戰力在5隊裡最穩定，在戰績榜上一路竄升，從5月26日開始獨占王座，逐步擴大優勢，目前握有24勝17敗1和、勝率5成85，領先猿隊3場勝差。
獅隊本季在主場13勝7敗戰績出色，也是唯一主場勝率超過5成的球隊，而本周將是獅隊亮燈的大好機會，明起4戰都是主場戰役，先在高雄澄清湖與中信兄弟隊交手，接著是與富邦悍將隊的3連戰，分別在澄清湖打2場、台南打1場。
若獅隊可以拿下4連勝，且同期間猿隊的3場皆敗，將可在9日點亮封王魔術數字，而若依此局勢發展，屆時排名第2的球隊為龍隊，因此8日龍象大戰勝敗將影響燈號，若龍勝為M11、龍敗為M10。封王魔術數字只要符合條件即可點亮，不能以數字大小定調有無意義，沒有太早或太晚的問題。
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