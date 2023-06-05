中職／悍將20安 逆轉桃猿

富邦悍將隊成功運用規則賦予的第三次挑戰權，成為昨晚8局上5分大局的引線，最終以10：7逆轉擊敗樂天桃猿隊，全場敲出20支安打更刷新本季新高，開轟的王正棠相隔633天再獲單場MVP很動容，但與女兒約定還沒完成。

悍將靠著6到8局攻下8分演出逆轉，總教練丘昌榮稱讚「沒有放棄，值得肯定」，但也點出前段跑壘、暗號問題，悍將前15支安打只換回5分，原因在出現2次雙殺，還有池恩齊、高國麟各1次跑壘失誤，斷送機會。

8局上4支安打就攻下5分，王正棠參與攻勢，全場3安打、3分打點，包含7局上的本季第二轟，王正棠說：「全壘打沒太多感覺，MVP比較有感。」王正棠前一次MVP是2021年9月9日，念念不忘的原因，是女兒希望他能夠拿MVP、上台跳舞，不過昨晚不是在主場，他要繼續努力。

8局攻下5分，另一關鍵是丘昌榮適時「挑戰」，雖然限定的2次已用完，但面對明顯沒完成的雙殺，丘昌榮向主審請示後獲得主審啟用7局後才有的主動裁量權，電視輔助判決後，從3出局變1出局兩人在壘，才有後面4支安打。

統一獅隊37歲老將王鏡銘的500場出賽，成為黯淡的紀錄之夜，昨天在第8局登板，成為中信兄弟隊的攻勢開關，中繼0.2局被敲4安打、失4分，戰局在他手中風雲變色，獅隊從2：0領先到逼平、落後，最終以5：9輸給兄弟，王鏡銘承擔救援失敗、敗投。