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玉山盃／新北季軍仍在意四強輸球 蔡董看到頭暈暈

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
玉山盃青棒賽去年冠軍新北市隊，今年以季軍作收。圖／中華棒協提供
玉山盃青棒賽去年冠軍新北市隊，今年以季軍作收。圖／中華棒協提供

挑戰衛冕的新北市隊今天在玉山盃青棒賽以5：1擊敗台中市隊，季軍作收，總教練「蔡董」蔡明堂還是在意昨天四強戰2：3不敵台東縣隊，「第三名，就差昨天那場。」

昨天新北市隊輸球後，蔡明堂回顧比賽影片，2次滿壘沒得分最傷，讓他看到「頭暈暈」，反而今天在6局下再遇滿壘，這次一口氣攻下4分，攻擊上有進步。

蔡明堂就點名捕手李家安，昨天滿壘時吞下三振，今天雖然沒敲安但3次擊球都強勁，也有深遠飛球，「相信他昨天也想打好，但越不好就越怕，今天還是讓他蹲，那顆飛球在昨天就得分了，有慢慢進步。」

「球員心態很重要。」蔡明堂今天跟高三球員說，不管未來旅外、選秀或讀大學，都是挑好的選手下去比賽，跟高中以培養為主的調度不同，自己的心態要建立好，「像是投手一上來，球探測速槍就拿出來，考驗選手自己的抗壓性。」

新北市隊今天「巨投」蕭齊先發3.1局狂飆7K，被敲2安失1分為非責失，林鉑濬後援2.2局被敲1安無失分拿下勝投，孫易磊後援1局3上3下守成。

蔡明堂表示，今天投手調度都是「見好就收」，蕭齊雖然表現不錯，但常常壞球走在前面，「他的心態是不錯，覺得自己還可以投，想幫助球隊。」

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