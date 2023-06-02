中職／追平安、超前安都是李宗賢 丘總點名肯特只有1點不好

富邦悍將兩度面臨落後展現韌性，李宗賢成為男主角，第7局先敲2分打點安打追平，第9局敲出超前安打，幫助悍將以7：5逆轉擊敗樂天桃猿隊。

此役由兩位外籍左投先發，猿隊威達爾投5局被敲6安打、失2分，他在2：2平手之際退場，確定無關勝敗；悍將肯特6局失5分（責失4分），可以逃過敗投要感謝李宗賢。

猿隊此役先以2：0領先，遭到2：2扳平，肯特投到第6局，從保送朱育賢後危機開始擴大，廖健富、梁家榮連兩棒敲出二壘打，幫助猿隊討回領先。

悍將在7局上靠姚冠瑋的安打先追回1分，李宗賢滿壘敲安挹注2分打點先追平，9局上高國麟保送、林哲瑄的安打之後，李宗賢把握當英雄的機會，一棒掃出超前安打，此役單場3安打、貢獻3打點獲選單場MVP。

此役兩度落後都能扳平，進而取得勝利，總教練丘昌榮點出優缺點，「選手沒有放棄，但還是有一些戰術暗號上的缺失要再檢討。」他點名李宗賢在關鍵時刻打擊幫助到球隊，肯特先發內容其實不俗，「追平後一開局就保送朱育賢，是唯一可以挑剔的地方，其他都有達到球隊賦予他的任務。」

李宗賢兩支關鍵安打建功，他說現在最大的差異在於每場都以很平穩的心態去打，「想法就是把球打扎實，讓結果自然發生，先打到球才有機會，沒打到連結果都沒有。」被問到是否喜歡第一棒的角色，他回應：「喜歡嗎？其實不管哪個棒次，我的想法和心態都一樣，想一下投手會怎樣面對我這個打席。」