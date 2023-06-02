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棒球／杭州亞運培訓隊開訓 與運科合作更了解選手

中央社／ 台北2日電
杭州亞運台灣棒球培訓隊2日正式開訓，這次培訓隊與全越運動運科團隊合作，在開訓首日對全隊進行運動科學檢測，其中「抗韓英雄」吳昇峰也進行投手檢測項目。（棒協提供）
杭州亞運台灣棒球培訓隊2日正式開訓，這次培訓隊與全越運動運科團隊合作，在開訓首日對全隊進行運動科學檢測，其中「抗韓英雄」吳昇峰也進行投手檢測項目。（棒協提供）

杭州亞洲運動會台灣成棒培訓隊今天開訓，台灣隊與運動科學團隊合作，讓教練團能透過數據更掌握選手狀況。總教練吳思賢表示，希望選手接下來好好表現，爭取進正式名單。

中華民國棒球協會5月18日已公布培訓隊40人名單，培訓隊6月25日出發與美國NCAA（全美大學體育聯盟）明星隊進行5場對抗賽。

吳思賢表示，本來就已為杭州亞運籌備很久，去年又延期，這次大名單放了近140名選手，之後選出40人，但第1階段要選出26人到美國移地訓練，時間較緊迫，最近的一些分組賽還有數據檢測可作為選拔依據。

棒協今天發布資料表示，培訓隊與全越運動運科團隊合作，於球隊開訓首日對全隊進行運科檢選手檢測，讓教練團更能掌握全隊選手體能與狀況，團隊訓練菜單可更針對選手狀況調整。

棒協說，選手剛結束春季聯賽賽程，依檢測結果，球員體能狀況都有維持住，吳思賢也勉勵選手在接下來的分組對抗賽及對外訓練賽好好表現，爭取成為正式名單。

情蒐部分，吳思賢表示，未來會最主要情蒐日本、韓國及中國，各國都有派2到3名情蒐人員，分析後讓教練團知道怎麼安排選手對戰。

棒協 春季聯賽 棒球

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