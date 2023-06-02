中職／桃猿2人異動 宋嘉翔遇瓶頸下二軍「整理」

樂天桃猿隊今天陣容2人異動，捕手宋嘉翔、投手范柏絜下二軍，空缺升上嚴宏鈞、王志煊。宋嘉翔經歷暴衝的季初後逐漸暴露缺失，教練團認為他需要一點時間，先讓他下二軍「整理」。

猿隊昨天以3：10輸給統一獅隊之戰，兩名選手提早退場，宋嘉翔在3局下流鼻血後直接換上張閔勛接替，擔任指定打擊出賽的郭嚴文，則在4局上輪到他的棒次時換上廖健富。

總教練曾豪駒表示，郭嚴文是因感冒症狀，在打擊時無法100%使上力，因此就先換人，今天看來已無大礙；宋嘉翔則是流鼻血、身體有點不適，「他說以前也有過，可能是因為太熱，就先下來觀察。」

今天直接將這位年輕捕手降下二軍，曾豪駒指出其中一個考量，「最近在與投手搭配上，反應有點沒那麼好，可能也是打到現在，身體有點遇到瓶頸。」

宋嘉翔今年以大物捕手的身分在一軍亮相，季初也確實打出一波高峰，曾豪駒坦言，「一開始確實非常突出，後面有注意到在與投手搭配、臨場反應上還有精進空間，趁這個時間讓他下去好好去做整理。」經歷「重整期」後，再找適當時機讓他重返一軍。