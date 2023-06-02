玉山盃／黃柏元敲超前安 填詞8月1日唱響原住民族日
玉山盃青棒賽台東縣隊高二外野手黃柏元勇敢面對壓力，今天4強賽對新北市隊打出超前比數二壘打幫助球隊搶勝。黃柏元也是創作才子，自譜歌詞8/1，要唱響「原住民族日」。
玉山盃青棒賽台東縣隊4強與新北市隊交手，黃柏元6局上兩隊1比1平手時敲出超前比分二壘打，帶起球隊士氣，台東縣隊終場以3比2拿勝，隊史首度晉級冠軍戰，黃柏元為勝利打點。
台東縣隊總教練陳峰岳表示，新北市隊強打者多，打擊形態容易形成高飛球，所以今天安排的外野手都是守備最穩定的外野手，高二的黃柏元是球隊主力培養的外野戰力，前幾場比賽雖然打得不算好，但關鍵時刻有適時一擊。
黃柏元透露，高二算是遇到很長的低潮期，常常會想很多，想辦法調整心態，讓想法簡單一點，球來就打， 感謝球隊、教練及家人沒有放棄他，「現在終於敢去面對這樣的壓力了」。
黃柏元除了棒球之外也是創作歌手，他表示，唱歌是興趣，平常會上網找一些旋律和節奏，自己填詞，他填詞的歌曲8/1放上YouTube約10個月，點閱數將近65萬。
排灣族的黃柏元表示，8月1日是「原住民族日」，但好像沒有很多人知道這個日子，希望唱響這個日子，歌詞中寫道「這是神訂的日子，這身分上天所賜，天賦展現淋漓盡致，那麼優秀一定是原住民的孩子」。
黃柏元面對鏡頭有點害羞，隊友笑說他是「面具歌手」。他表示，唱歌是興趣，未來還是想要繼續打球。
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