玉山盃／讓新北留下12次殘壘 陽崧儒滿壘拆彈被點關鍵

台東縣隊今天在玉山盃青棒賽四強戰以3：2險勝新北市隊，4名投手聯手封鎖，讓衛冕軍留下12次殘壘，先發投手陽崧儒更是守住無人出局、滿壘局面，希望能夠靠好投一圓國手夢，「明年我就太老了」。

台東縣過去在玉山盃最佳成績是季軍，今年首闖冠軍戰，確定將寫隊史最佳成績，球員組成全來自台東體中，總教練陳峰岳指出，近幾年球隊能夠留下在地人才，代表台東出來比賽，增加曝光度後，就更多人想留下來。

陽崧儒就是其中一人，三級棒球生涯都在台東度過，陳峰岳也點名，4局下面對無人出局、滿壘，陽崧儒能夠力保不失，「他今天控球夠準，指叉球也有發揮，第1局投得比較危險，後面改變配球後收到效果。」

陽崧儒今天在四強戰先發以85球投了4.2局，被敲4支安打、另有4次保送，但僅失1分。陽崧儒坦言，本屆玉山盃狀況不算好，「但就用狀況不好的方式去投，讓守備幫忙。」

4局下面對無人出局滿壘，陽崧儒有自信能夠守下，因為5月30日對雲林縣隊就曾遇過7局下1出局、滿壘局面，「當時也有守下來，不會緊張，反而是興奮。」

由於用球數限制，陽崧儒下一場無法再登板，明年玉山盃更因為超齡無法再戰，今天形同他在玉山盃的生涯終戰，還沒入選過國手的他，本屆賽事就是以進入中華隊為動力。