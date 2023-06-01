中職／陳鏞基滿40歲前轟滿貫砲 猿隊8戰7敗追不上猛獅

7月13日將滿40歲的「阿基獅」陳鏞基，今天在台南球場大爆發，6局下面對樂天桃猿隊中繼投手蘇俊璋，轟出左外野滿貫砲，本季第3轟為統一獅隊奠定勝基，終場以10：3獲勝，穩住上半季排名第一，領先猿隊拉大到2.5場勝差。

獅隊上周在桃園球場3連戰橫掃猿隊，今天在主場又打出氣勢，不但對戰4連勝，本季交手10場更以7勝3敗大幅領先，這也是獅隊近10戰第8勝；反觀猿隊近況不振，5月18日一度6連勝，接下來8場比賽慘吞7敗，王者地位不保。

猿隊先發投手陳克羿首局狀況不穩，先被陳傑憲揮出安打，再連續保送蘇智傑、林安可、陳鏞基，送出全場第1分，接著林益全安打形成2：0。

3局下獅隊攻勢再起，林安可獲保送後，林益全轟出中外野兩分砲，轉戰獅隊首轟、生涯第206轟出爐，拉大到4分領先。

猿隊打線面對獅隊洋投克維斯，前3局都是3上3下，直到4局上1出局、開賽連續10人次被解決後，成晉才出現全隊首安，接著朱育賢轟出中外野兩分砲，追成2：4，剛好也是台南球場歷年第1700轟紀錄，全壘打產量領先其他球場。

朱育賢本季第6轟，也是生涯第150轟紀錄，成為中職史上第9人。

猿隊6局上再靠成晉保送、 廖健富二壘打追回1分，雙方只剩1分差距；但第2任投手蘇俊璋6局下也出狀況，被林靖凱揮出安打後，保送林子豪，再故意保送林安可，在兩出局滿壘時面對陳鏞基，結果被轟出左外野滿貫砲，獅隊變成8：3領先。

這是陳鏞基生涯第5支滿壘全壘打，最近連續9場比賽安打，全場攻下5分打點，包括首局勝利打點，成為獅隊贏球大功臣，本季首次獲選單場MVP。

猿隊7局下推出范柏絜投球，兩出局後林靖凱打擊，因馬傑森失誤上壘，接著盜上二壘，再靠陳傑憲安打攻下全隊第9分；8局下林安可也靠楊晉豪失誤上壘，林益全、陳重羽連續安打再下一城，終場以7分之多大勝。