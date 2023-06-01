中職／5月狂人揭曉 蘇智傑、陳仕朋獲投打月MVP

中華職棒5月MVP揭曉，統一獅隊蘇智傑鬼神般表現拿下單月打擊MVP，相隔兩年、生涯第三次，投手單月MVP則由投出本季首次完投完封勝的富邦悍將隊陳仕朋獲選。

「花蓮王」蘇智傑靠著5月獅隊在花蓮棒球場7戰大進補，單月累積4轟、24分打點、29支安打、18分得分，其中打點、安打、得分都是5月最高，全壘打只輸給隊友林安可的6轟，打擊率3成87，整體攻擊指數（OPS）更來到誇張的1.151。

統一獅隊蘇智傑今天開轟，單場3安打、3分打點。圖／統一獅隊提供

蘇智傑囊括全部19張選票，以壓倒性認同獲選5月打擊MVP，也是他自2020年6月後再次獲選，再前一次則是2018年6月。

5月投手MVP競爭相對激烈，陳仕朋不僅有著本季首位完投完封勝投手頭銜，5月先發4場拿下2勝2敗，28.1局防禦率僅1.91，被上壘率則是0.92，最後以12票當選，生涯繼2022年9月再次獲選；另外龍隊鋼龍有4票、獅隊羅昂2票、龍隊林凱威1票。

5月勝投王是龍隊鋼龍的3勝1敗，不過30局投球防禦率是偏高的3.60；獅隊先發投手羅昂5場先發、32局，防禦率1.69，27次三振僅次於悍將江少慶的28K，不過僅收穫1勝1敗。

後援投手表現也很優異，龍隊林凱威、悍將曾峻岳、猿隊豪勁5月防禦率都是0，投球局數分別是10局、9.1局、11.1局，林有6次救援成功，曾、豪都是5救援、1中繼，三振數則是林、豪各12次，曾9次。