亞洲盃女棒賽／台灣以15比5擊潰南韓 將與強敵日本隊爭冠

亞洲盃女子棒球賽台灣隊今天以15比5擊潰南韓隊，明天決賽將再度對上強敵日本隊，爭奪亞洲第1頭銜。台灣隊總教練黃明輝表示，有告訴球員相信球是圓的，還是有機會奪冠。

2023年亞洲盃女子棒球賽在香港舉行，台灣預賽依序擊敗中國、印度、香港取得分組第1晉級，昨天超級循環賽（Super Round）複賽首戰與日本隊交手，最終以1比12不敵日本隊。

今天台灣隊則是對上南韓隊，必須奪下勝利才有晉級冠軍戰的機會。台灣隊在4局下打了16個人次，靠著6支安打、3次失誤、5次四死球，攻下10分奠定勝基，終場以15比5獲勝，明天冠軍戰將再度強碰日本隊。

台灣隊總教練黃明輝表示，今天在贏球才有冠軍戰的壓力下，剛開始大家打得綁手綁腳，加上前2局攻勢都被瓦解，導致球員不管是攻擊、守備上都略顯緊張，沒有辦法發揮應有水準。不過黃明輝表示，還好在先發投手王筱蒨帶領下，有效阻擋南韓隊的攻擊火力。

明天冠軍戰台灣隊將再度對上強敵日本隊，對此黃明輝指出，「策略是只要有人上壘，會以推進為主，用戰術把分數送回來；守備、投手方面想辦法不要讓日本大量得分，把比數縮小到一定範圍內，一定有機會去贏日本隊。」

黃明輝也表示，集合時有告訴球員們，「不要管日本實力有多強，要告訴自己也是台灣最強的女球員，我相信球是圓的，我們還是有很大機會打敗日本隊，奪得亞洲第1，明天全部球員都是關鍵人物，台灣加油。」