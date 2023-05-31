中職／爐主悍將狠咬龍頭獅 高國麟代打滿貫砲寫紀錄

戰績墊底的富邦悍將隊今晚打擊大爆發，全場13支安打，包括高國麟代打滿貫砲、申皓瑋2分砲，狠咬龍頭統一獅隊一口，以10：6拿下勝利，中止獅隊的5連勝，悍將也再次追上中信兄弟並列第四。

悍將前面丟掉3分都跟失誤有關，5局上換獅隊出狀況，二壘手陳重廷失誤讓人上壘，接著林哲瑄敲安，池恩齊短打推進，捕手林岱安想抓三壘卻傳短，失誤形成無人出局、滿壘，接著李宗賢一支右外野安打得分。

高國麟上場代打結果從胡智爲手中敲出左外野滿貫砲，一棒逆轉比數，這是高國麟本季第2轟，也是個人生涯第2發代打滿貫砲，追平時報鷹隊李聰富並列中華職棒史上最多，高國麟的前一發代打滿貫砲是去年10月6日的代打再見滿貫砲。

後續王正棠敲安延續攻勢，胡智爲連抓2個出局數眼見要回穩，又遭到申皓瑋狙擊，被敲出中外野的2分砲，這是申皓瑋本季第5轟；悍將7局上又是單局5安打、追加3分。

胡智爲生涯首次單局掉7分，加上7局續投沒抓到出局數、留下的跑者也都變成分數，最終投6局被敲11支安打丟掉10分，單場失分也創個人新高，其中6分是責失，防禦率上升到4.28。

悍將艾普勒先發4局雖然丟掉3分都非責失，但用球數達101球而退場，6名牛棚投手守住勝利，中繼0.2局無失分的岳少華收下生涯首勝。