快訊

頂大工學院轉系申請比率逾二成 盼轉電機、資工者眾

中職／爐主悍將狠咬龍頭獅 高國麟代打滿貫砲寫紀錄

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
富邦悍將隊高國麟代打敲出滿貫砲，生涯第2發代打滿貫砲追平聯盟紀錄。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊高國麟代打敲出滿貫砲，生涯第2發代打滿貫砲追平聯盟紀錄。圖／富邦悍將隊提供

戰績墊底的富邦悍將隊今晚打擊大爆發，全場13支安打，包括高國麟代打滿貫砲、申皓瑋2分砲，狠咬龍頭統一獅隊一口，以10：6拿下勝利，中止獅隊的5連勝，悍將也再次追上中信兄弟並列第四。

悍將前面丟掉3分都跟失誤有關，5局上換獅隊出狀況，二壘手陳重廷失誤讓人上壘，接著林哲瑄敲安，池恩齊短打推進，捕手林岱安想抓三壘卻傳短，失誤形成無人出局、滿壘，接著李宗賢一支右外野安打得分。

高國麟上場代打結果從胡智爲手中敲出左外野滿貫砲，一棒逆轉比數，這是高國麟本季第2轟，也是個人生涯第2發代打滿貫砲，追平時報鷹隊李聰富並列中華職棒史上最多，高國麟的前一發代打滿貫砲是去年10月6日的代打再見滿貫砲。

後續王正棠敲安延續攻勢，胡智爲連抓2個出局數眼見要回穩，又遭到申皓瑋狙擊，被敲出中外野的2分砲，這是申皓瑋本季第5轟；悍將7局上又是單局5安打、追加3分。

胡智爲生涯首次單局掉7分，加上7局續投沒抓到出局數、留下的跑者也都變成分數，最終投6局被敲11支安打丟掉10分，單場失分也創個人新高，其中6分是責失，防禦率上升到4.28。

悍將艾普勒先發4局雖然丟掉3分都非責失，但用球數達101球而退場，6名牛棚投手守住勝利，中繼0.2局無失分的岳少華收下生涯首勝。

高國麟 申皓瑋

延伸閱讀

中職／沒中計！高國麟代打滿貫砲 生涯2支追平聯盟紀錄

影／中職 悍將克龍 申皓瑋本季首度獲選單場MVP

中職／范國宸忍痛敲安丘總讚 鋒哥助威申皓瑋打破低潮

中職／換帥傳聞中…鄭凱文相隔2895天完投 率兄弟2連勝

相關新聞

亞洲盃女棒賽／台灣以15比5擊潰南韓 將與強敵日本隊爭冠

亞洲盃女子棒球賽台灣隊今天以15比5擊潰南韓隊，明天決賽將再度對上強敵日本隊，爭奪亞洲第1頭銜。台灣隊總教練黃明輝表示，...

中職／爐主悍將狠咬龍頭獅 高國麟代打滿貫砲寫紀錄

戰績墊底的富邦悍將隊今晚打擊大爆發，全場13支安打，包括高國麟代打滿貫砲、申皓瑋2分砲，狠咬龍頭統一獅隊一口，以10：6...

中職／龍洋投倒一片 吳俊杰5局好投鎮壓兄弟

味全龍隊近期洋投倒一片，今晚吳俊杰投給總教練葉君璋看，先發5局失1分的成績，適時穩住先發輪值，幫助球隊以4：1擊敗中信兄...

中職／沒中計！高國麟代打滿貫砲 生涯2支追平聯盟紀錄

沒中滿壘計，統一獅隊5局上2次失誤送上的無人出局滿壘大禮，富邦悍將隊牢牢握在手中，李宗賢安打、高國麟代打滿貫砲，一口氣攻...

玉山盃／台東縣王宇翔未來性佳 飆147公里破生涯最快

玉山盃全國青棒錦標賽台東縣今天晉級4強，投手于智權、王宇翔一起完封對手，其中「火球男」王宇翔是球隊積極培養的球員，也是球...

玉山盃／台東縣摘4強門票 教頭：近年留住人才發展漸佳

玉山盃全國青棒錦標賽今天進行敗部冠軍戰，台東縣5比0擊敗嘉義縣，成功晉級4強。今年台東體中成績優異，總教練陳峰岳表示，主...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦