中職／爐主悍將狠咬龍頭獅 高國麟代打滿貫砲寫紀錄
戰績墊底的富邦悍將隊今晚打擊大爆發，全場13支安打，包括高國麟代打滿貫砲、申皓瑋2分砲，狠咬龍頭統一獅隊一口，以10：6拿下勝利，中止獅隊的5連勝，悍將也再次追上中信兄弟並列第四。
悍將前面丟掉3分都跟失誤有關，5局上換獅隊出狀況，二壘手陳重廷失誤讓人上壘，接著林哲瑄敲安，池恩齊短打推進，捕手林岱安想抓三壘卻傳短，失誤形成無人出局、滿壘，接著李宗賢一支右外野安打得分。
高國麟上場代打結果從胡智爲手中敲出左外野滿貫砲，一棒逆轉比數，這是高國麟本季第2轟，也是個人生涯第2發代打滿貫砲，追平時報鷹隊李聰富並列中華職棒史上最多，高國麟的前一發代打滿貫砲是去年10月6日的代打再見滿貫砲。
後續王正棠敲安延續攻勢，胡智爲連抓2個出局數眼見要回穩，又遭到申皓瑋狙擊，被敲出中外野的2分砲，這是申皓瑋本季第5轟；悍將7局上又是單局5安打、追加3分。
胡智爲生涯首次單局掉7分，加上7局續投沒抓到出局數、留下的跑者也都變成分數，最終投6局被敲11支安打丟掉10分，單場失分也創個人新高，其中6分是責失，防禦率上升到4.28。
悍將艾普勒先發4局雖然丟掉3分都非責失，但用球數達101球而退場，6名牛棚投手守住勝利，中繼0.2局無失分的岳少華收下生涯首勝。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言