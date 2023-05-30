中職／蛤追平！兄弟0:7打到9:9 金安核爆卻逃敗近3年首見

澄清湖棒球場今天上演超狂的一戰，比分從樂天桃猿隊7：0、9：5領先，打到中信兄弟隊5局打完已追成9：9追平，神奇演變讓球評鍾重彩都嚇到喊：「蛤？追平喔？」

兄弟今天啟用新洋投金安開箱，結局慘烈，1.1局被敲8安打、失7分都是責失分，第2局單局核爆6分，首戰後防禦率47.25。

兄弟以0：7落後開局，外界以為早早進入垃圾時間，但戰局演變並非如此，兄弟在3局下展開反撲，岳東華、江坤宇的安打開路，游擊手馬傑森的失誤先讓兄弟溜回第1分，詹子賢的兩分打點二壘打、張志豪兩分砲，單局灌進5分。

郭嚴文4局上敲出兩分砲，讓兩軍再度回到4分差，但兄弟第5局再度吹起反攻號角，雷法開局連4棒上壘，該局先丟掉1分，未取得出局數、留下滿壘退場，許峻暘接手，許基宏先敲高飛犧牲打，江坤宇的安打一棒掃回2分打點追平。

江坤宇這支安打幫助金安躲過敗投，聯盟史上前一位單局掉6分以上、最終卻無關勝敗的先發投手，為2020年8月15日，統一獅隊施子謙先發1局失7分，但獅隊打到5局以8：8追平，最終以9：11輸給富邦悍將隊。