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中職／日職一、二軍百轟加持 李宗賢沒帶球衣罰1萬開轟
來自打擊教練的加持，真的有用！富邦悍將隊李宗賢今天忘記帶球衣，穿著日籍打擊教練垣內哲也的球衣上場，首打席就開轟，這是他相隔972天再敲全壘打。
悍將隊今天在台南球場出戰統一獅隊，李宗賢擔任第一棒，面對洋投羅昂，第2球就掃出左外野牆外，首局首打席炸裂。
有趣的是，李宗賢身上的球衣不是自己的「22」號戰袍，而是打擊教練的「72」號球衣，他因忘記帶球衣依規定被罰1萬，但首打席就開轟，讓隊友、教練都笑翻，總教練丘昌榮還望向垣內哲也，比比他身上的球衣。
李宗賢前一轟已要追溯到2020年10月1日，砲轟卡本特，已經將近1000天沒有敲全壘打，今天卻在穿著打擊教練球衣的日子開轟，垣內哲也在日職一軍（110轟）、二軍（109轟）都有百轟史上唯一紀錄保持人加持真的有差！
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