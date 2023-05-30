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玉山盃／張趙紘單場5打點 桃園晉4強

中央社／ 新北30日電
玉山盃青棒賽勝部賽事，桃園市隊30日與嘉義縣隊交手，桃園市隊投打發揮，以11比1、6局拿勝，取得4強門票。圖為桃園市隊球員圍圈加油。（中華民國棒球協會提供） 中央社
玉山盃青棒賽勝部賽事，桃園市隊30日與嘉義縣隊交手，桃園市隊投打發揮，以11比1、6局拿勝，取得4強門票。圖為桃園市隊球員圍圈加油。（中華民國棒球協會提供） 中央社

玉山盃青棒賽勝部賽事，桃園市隊今天與嘉義縣隊交手，桃園市隊投打發揮，陽念希後援投2局最速149公里，張趙紘單場2安5打點，率隊以11比1、6局拿勝，取得4強門票。

112年玉山盃全國青棒錦標賽B組勝部冠軍戰桃園市隊今天與嘉義縣隊交手，桃園市隊投打發揮，先發投手林孟佶投2局沒被敲出安打，投出3次三振、無失分。

王彥恩中繼投2局，被敲4支安打，投出2次三振，最快球速約143公里，也沒有失分，陽念希後援登板，投2局被敲3支安打，投出1次三振、1次觸身球保送，失掉1分責失分，最快球速約149公里，王彥恩拿下勝投。

桃園市隊團隊敲出10支安打，開賽前2局就積極搶分，1局下攻下5分，2局下攻下4分，6局下再靠著許庭綸三壘打、高飛犧牲打先跑回1分，柯敬賢、徐紹予、李勛傑接連安打，送回團隊第11分，提前拿下比賽勝利。

桃園市隊7棒打者張趙紘今天打擊表現亮眼，總計3打數敲出2支安打，包括1支三壘打，貢獻5分打點；桃園市隊取得4強門票，連5屆闖進玉山盃4強。

孫易磊4.2局飆10K 玉山盃新北連9屆晉4強

玉山盃青棒賽新北市隊先發投手孫易磊展K功，先發4.2局飆出10K，率隊以6比0擊敗高雄市隊，新北市隊總教練蔡明堂給孫易磊95分高評價，新北市隊搶勝、連9屆晉級4強。

112年玉山盃青棒賽新北市隊今天勝部與高雄市隊交手，新北市隊先發投手孫易磊展現壓制力，總計用60球投4.2局，被敲出2支安打，投出10次三振、沒有四死球保送，無失分，張峻瑋後援投2.1局沒被敲出安打，投出1次三振，無失分。

新北市隊2局下靠著觸身球保送、盜壘、滾地球、高飛犧牲打先馳得點，3局下再靠著滿壘曾偉喆適時安打送回2分，4局下靠著林鉑濬、李安家接連安打，葉弘仁遭觸身球保送，靠著暴投先跑回1分，陳睦衡補上安打，一棒2分替球隊多添保險分。

新北市隊總教練蔡明堂表示，今天投手群表現很好，僅讓對手敲出2支安打，這場比賽一定要贏，也給先發投手孫易磊表現打95分高分。被扣的5分，蔡明堂表示，有些該投進去好球帶的球還是沒投進去，還有一些球提前落地，可能也是太想要求三振，有時候投球會太用力。

孫易磊對於今天自己的表現滿意，他表示，過去最多單場6次三振，今天單場10K應該是生涯新高，過往的投球模式是製造滾地球讓守備幫忙，但近期投球模式有點改變，對指叉球的掌握更有心得，可以有效製造揮空，所以也有改變投球型態。

新北市隊以穀保家商為主體加入鶯歌工商好手組成聯隊，近年在玉山盃戰績亮眼，去年完成2連霸，今天拿勝晉級4強，也連9屆玉山盃都闖進4強。

玉山盃青棒敗部賽 台東3投手聯手壓制延長賽勝雲林

玉山盃青棒賽敗部賽事，台東縣隊今天與雲林縣隊交手，台東縣隊3任投手陳世展、王浩臣、陽崧儒聯手壓制無失分，2隊鏖戰至延長賽第8局，台東縣以6比0拿勝、再1勝晉級4強。

112年玉山盃全國青棒錦標賽敗部賽事，台東縣隊今天與雲林縣隊交手，2隊正規7局打完都沒能拿下分數，延長賽突破僵局8局上，台東縣隊靠著王天穎、杜禹鋒接連內野安打先拿1分，陽念祖安打再拿1分。

台東縣隊延續攻勢，1人出局後馬承恩內野安打再拿1分，林浩震清壘三壘打，一棒3分幫助球隊拉開領先差距。

台東縣隊先發投手陳世展今天投4局被敲2支安打，投出1次三振、4次四死球，王浩臣投1.2局被敲1支安打，投出3次三振、1次保送，陽崧儒後援投2.1局被敲1支安打，投出3次三振、2次四壞保送，3任投手聯手，沒有失掉分數，陽崧儒是勝投。

另外一場比賽嘉義縣隊勝部與桃園市隊交手，以1比11吞敗、落入敗部，台東縣隊今天比賽拿下勝利，明天敗部冠軍戰將與嘉義縣隊交手，勝隊取得4強門票。

玉山盃 球速

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