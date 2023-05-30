中職／李多慧素顏更顯平民風 網卻驚：根本不是同一人

韓國啦啦隊女神李多慧加盟中華職棒桃猿樂天隊「Rakuten Girls」，引起台灣不少人關注，也圍繞著她產生不少話題，最近有網友在抖音上傳她示範卸妝影片，發現她的素顏照，驚呆了大片的網友，有人甚至覺得不是同一個人；其實，李多慧早在來台灣之前就在個人YT頻道上傳過一支「9年友誼VOLG」影片，與朋友之間相處毫不掩飾她的素顏一面， 即使有些場景完全不顧形象擺出醜態，但更見她真誠且樸實的一面，私底下仍是很平民的風格。

李多慧上周五才在個人YT頻道上傳用約40萬台幣，買了新車，且還要分60期，可知她平實的一面。

針對李多慧素顏，有網友力挺說，「素顏比化妝好看」、「我覺得素顏更棒」、「素顏這樣很頂了」、「林香(襄)是化妝變漂亮很多，她怎麼剛好相反。」至於有網友則是留言，「他的上嘴唇到底怎麼回事」、「女的表象騙了」。