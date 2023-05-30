中職／5月MVP衝線 打者2人相爭、投手各擅勝場

中職5月MVP爭奪進入衝線階段，只剩最後4場比賽，打者目前形成蘇智傑、詹子賢相爭的局面，投手形勢混沌許多，鋼龍的勝場雖然領先，但陳仕朋在1場完封勝加持之下也有機會爭取選票，還有其他黑馬埋伏。

統一獅隊蘇智傑5月打擊率維持在高檔的3成79，其中25支安打、22分打點都在全聯盟領跑，4轟僅落後隊友林安可的6轟。值得注意的是，蘇智傑不愧「花蓮王」，靠花蓮球場出賽為成績墊高不少，單月在花蓮打了7場，以4成64打擊率共敲13安、3轟、14分打點。

中信兄弟隊詹子賢也有機會，5月打擊率3成81、24支安打、3轟、貢獻14分打點，也都在聯盟前段班，而兄弟、獅隊本月都還有2場比賽，還有拉尾盤的機會。

至於投手戰場，味全龍隊洋投鋼龍單月先發5場、吃下30局都是聯盟第一，取得3勝1敗、防禦率3.60，是目前唯一在5月拿下3勝的投手，但防禦率與其他先發投手相比相對失色。

富邦悍將隊陳仕朋先發4場、吃下28.1局，取得2勝2敗、防禦率1.91，28日才剛投出聯盟本季第一場完封勝；獅隊洋投羅昂先發4場、28局，目前只有1勝、防禦率1.33，但今晚將先發對上悍將隊，還有爭取勝場的機會。

後援投手在單月MVP票選上「能見度」相對較低，但若在先發投手無明顯占優的情況下，也有可能獲得選票，本月至今有3位終結者出賽8場維持在防禦率0，曾峻岳、林凱威都是5救援、1中繼，豪勁為5救援、1勝投。