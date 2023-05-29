中職／未來之星交流賽6月5日開打 6隊來找漏網之魚

2023台灣未來之星棒球邀請賽在中華職棒聯盟主辦，與教育部體育署、中華民國棒球協會的合作下，將於6月5日在台中洲際棒球場、台南市立球場兩地率先開打，今年擴大規模，6支中職二軍隊伍及6支業餘球隊相互切磋，期望透過此賽事讓更多好手磨練自我。交流賽每日轉播2場、場場免費進場。

中華職棒大聯盟蔡其昌會長在今日記者會上致詞，中華職棒除了例行賽、明星賽、總冠軍賽，聯盟也長期投入相當大的資源，像是年輕選手、三級基層棒球等賽事上，年底的亞冠賽是針對24歲以下年輕選手所辦的比賽，另外冬盟也會有眾多職棒年輕選手參與，這次交流賽職棒選手及業餘選手的切磋機會難得，也特別感謝體育署對交流賽的支持。

透過體育署支持職業業餘的交流賽，相信對年輕選手的養成都有很大的幫助，蔡其昌也感謝體育署長全力支持這些計畫，也有跟體育署提及國家一級賽事精進計畫，希望透過每年的計畫 ，在國家隊的培訓跟情蒐上有長遠的規畫、整體性的發展。

教育部體育署鄭世忠署長表示，很高興在這場記者會看到每位教練，過去都是國家隊重要成員，這場賽事能讓職棒和業餘達到雙贏，職棒球隊可以挖掘潛力選手，業餘球團能與職棒球隊交流切磋。

6支二軍球隊總教練來到現場，味全龍二軍總教練張家浩說，有許多業餘好手其實都差一點機會就能被看見，希望大家可以趁這次比賽多注意業餘好手，也能為自己的球隊補強即戰力，相信這場比賽對雙方都有很好的加分效果；台鋼雄鷹總教練洪一中表示，每個球隊都有自己努力的方向，台灣棒球要發展，業餘球隊的曝光是重點，因此感謝中華職棒和國家促成未來之星邀請賽，讓業餘選手多點亮相機會。

臺北興富發棒球隊呂明賜總教練表示，非常高興每年能有一次機會，讓業餘球員體驗職棒強度，希望在比賽中不僅讓球員技術提升，職棒球團也能趁這次機會，看看業餘球隊是否有漏網之魚，藉此網羅加入職棒球隊。

中華職棒二軍交流盃賽在去年正式更名為「台灣未來之星棒球邀請賽」，本賽事不僅能讓二軍及業餘好手有更多交流機會，也能讓許多隱藏璞玉藉此被挖掘，今年的賽事共12支球隊參賽，由6支中華職棒二軍球隊及6支業餘球隊台北興富發棒球隊、全越運動棒球隊、桃園市成棒隊、臺中市成棒隊、台南市成棒隊、屏東紅尾成棒隊進行交流賽，其中臺中市成棒隊、屏東紅尾成棒隊皆為首次參賽。