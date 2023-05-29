玉山盃／江彥漢新練滑球當武器 好投率台中奪勝保晉級生機

玉山盃青棒賽敗部賽事台中市隊今天與苗栗縣隊交手，台中市隊先發投手江彥漢用球數精簡，新練的滑球當武器，45球投5局無失分，率隊以4比0拿勝、保住晉級生機。

112年玉山盃青棒賽敗部賽事台中市隊今天在三重棒球場與苗栗縣隊交手，兩隊前4局都沒能拿下分數，台中市隊5局上有攻勢，靠著張皓崴三壘打先送回第1分，汪凱崴、賴佳豐、呂承諺接連安打添分、取得3比0領先。

台中市隊7局上再靠著單局2支安打多添1分保險分，順利拿下比賽勝利；台中市隊先發投手江彥漢用球數精簡，總計用45球投5局，僅被敲出1支安打，投出4次三振、無失分，拿下勝投。

台中市隊總教練蔡青峰表示，苗栗縣隊的先發投手球速不快，但打擊前半段沒辦法發揮的原因，主要是球員想要表現、反而放不開，都追打到偏低的壞球，有提醒他們挑偏高的球打，5局終於放開打、才有分數進帳。

台中市先發投手高二的江彥漢球速也不快，最快球速約133公里，但蔡青峰表示，他的變化球控球好，很犀利，滑球可以造成很多的滾地球。

江彥漢表示，今天先發投球策略是丟準讓打者打，製造滾地球守備幫忙處理，以前多投曲球，升上高二才跟隊友學滑球的握法，練不到一年就成為武器球。

江彥漢剛升上高中球速才120公里出頭，目前球速進步約10公里，但他表示未來如果想要挑戰職棒，目標均速要提升到140公里，也有在重量、體能訓練、敏捷、下盤等各方面加強，還想跟教練邱子愷學變速球。