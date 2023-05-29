中職／本季首次 陳仕朋完投完封勝

中華職棒昨天兩場賽事都出現完封，富邦悍將隊陳仕朋9局118球無失分表現，讓新莊棒球場4792人見證本季首次完投完封投手出爐，也是陳仕朋生涯第二次，共通點是球迷歡呼聲帶來的雞皮疙瘩以及完投動力。

悍將昨晚以8：0擊敗味全龍隊，打線首局就猛攻6分，讓陳仕朋有完投本錢，8局上對林辰勳投出保送後，投手教練羅曼曾上場徵詢陳仕朋意願，陳仕朋反映還想拚，第9局再登板時觀眾席又響起熱烈歡呼。

「上去投其實沒有很累。」陳仕朋說，最後兩局能投完，要感謝隊友守備的幫助，不過自己在7局上美技攔下投手方向強勁滾地球，也獲得總教練丘昌榮的掌聲。

這是陳仕朋生涯第二次9局完投完封，前一次是2020年8月23日，相隔1008天，陳仕朋還記得當時感受到的雞皮疙瘩，「沒想到可以達成第二次，球迷的歡呼聲讓我再次起雞皮疙瘩。」

另一場黃子鵬投到7.2局因遇到危機退場，還是率領球隊2：0擊敗中信兄弟隊。