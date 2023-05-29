聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／本季首次 陳仕朋完投完封勝

聯合報／ 記者蘇志畬／新北報導
悍將投手陳仕朋9局無失分，個人生涯第2次完封勝，賽後深深吐口氣。 記者侯永全／攝影
悍將投手陳仕朋9局無失分，個人生涯第2次完封勝，賽後深深吐口氣。 記者侯永全／攝影

中華職棒昨天兩場賽事都出現完封，富邦悍將陳仕朋9局118球無失分表現，讓新莊棒球場4792人見證本季首次完投完封投手出爐，也是陳仕朋生涯第二次，共通點是球迷歡呼聲帶來的雞皮疙瘩以及完投動力。

悍將昨晚以8：0擊敗味全龍隊，打線首局就猛攻6分，讓陳仕朋有完投本錢，8局上對林辰勳投出保送後，投手教練羅曼曾上場徵詢陳仕朋意願，陳仕朋反映還想拚，第9局再登板時觀眾席又響起熱烈歡呼。

「上去投其實沒有很累。」陳仕朋說，最後兩局能投完，要感謝隊友守備的幫助，不過自己在7局上美技攔下投手方向強勁滾地球，也獲得總教練丘昌榮的掌聲。

這是陳仕朋生涯第二次9局完投完封，前一次是2020年8月23日，相隔1008天，陳仕朋還記得當時感受到的雞皮疙瘩，「沒想到可以達成第二次，球迷的歡呼聲讓我再次起雞皮疙瘩。」

另一場黃子鵬投到7.2局因遇到危機退場，還是率領球隊2：0擊敗中信兄弟隊。

陳仕朋 丘昌榮 富邦悍將 中信兄弟 黃子鵬 味全龍

延伸閱讀

影／中職 悍將陳仕朋完封味全龍 本季第一人

中職／為陳仕朋美技鼓掌 丘總讚完投「企圖心很強」

中職／還在看黃子鵬有無完封 陳仕朋自己當本季第一人

中職／陳仕朋118球9局完投完封勝 隔1008天生涯第二次

相關新聞

中職／本季首次 陳仕朋完投完封勝

中華職棒昨天兩場賽事都出現完封，富邦悍將隊陳仕朋9局118球無失分表現，讓新莊棒球場4792人見證本季首次完投完封投手出...

中職／為陳仕朋美技鼓掌 丘總讚完投「企圖心很強」

富邦悍將隊陳仕朋今晚面對味全龍隊一人撐完全場，成為中職本季首位完投完封球員，率領球隊以8：0贏球，原本8局投到一半教練團...

中職／王維中久違初登板 中繼1局最快146公里

味全龍隊先發投手郭郁政今天僅投0.1局就被富邦悍將打爆退場，意外造就王維中的本季初登板，6局下上場只用12球就投出三上三...

中職／黃子鵬7.2局無失分領航 猿完封勝兄弟中止5連敗

樂天桃猿隊今晚黃子鵬7.2局無失分好投領軍下，以2：0擊敗中信兄弟隊，中止近期的5連敗低潮，兄弟在5連不敗後吞下3連敗，...

影／中職 悍將陳仕朋完封味全龍 本季第一人

昨晚慘遭味全龍完封的富邦悍將，兩隊今天在新莊球場續戰，悍將打者首局火力大爆發，猛灌6分，而先發投手陳仕朋更是演出完封勝，...

中職／還在看黃子鵬有無完封 陳仕朋自己當本季第一人

富邦悍將隊今晚在陳仕朋118球9局完投完封的表現下，以8：0擊敗味全龍隊，陳仕朋8局投完用球數已經108球，續投靠得是腎...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦