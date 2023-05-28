快訊

彰縣立委「艱困選區」 吳音寧認被徵召：為了家鄉願意站出來

約未成年女網友遊情人灣落海 男身分為職業軍人略誘罪送辦

土耳其總統決選 總統厄多安投票路上「沿途發鈔票」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／黃子鵬7.2局無失分領航 猿完封勝兄弟中止5連敗

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
樂天桃猿隊先發投手黃子鵬7.2局無失分。圖／樂天桃猿隊提供
樂天桃猿隊先發投手黃子鵬7.2局無失分。圖／樂天桃猿隊提供

樂天桃猿隊今晚黃子鵬7.2局無失分好投領軍下，以2：0擊敗中信兄弟隊，中止近期的5連敗低潮，兄弟在5連不敗後吞下3連敗，也是彭政閔接任教頭後的最長連敗。

受惠兄弟打線積極揮棒，黃子鵬今天用球數極度精簡，前5局投完不到50球，只不過8局下遇到危機，被敲2安形成2出局、一三壘有人，猿隊提前推出終結者豪勁，卻是先投出觸身球，滿壘後才三振掉周思齊化解危機，也守住最後1局。

黃子鵬最終投完7.2局只用了80球，被敲5支安打，沒有掉分，另有2次三振、1次四壞保送，防禦率下修到3.34，只不過無緣挑戰生涯第二次的完投完封勝。

兄弟先發投手德保拉反而是先退場的人，7局投完剛好100球，被敲5支安打，但有7次三振，沒有掉分，退場時雙方還是0：0平手，無關勝敗。

受制兩位先發投手強勢表現，今天兩隊攻勢有限，兄弟首局靠失誤、四壞保送攻占得點圈，但安打數一路掛零，直到5局下張志豪才敲出首安，7局下詹子賢敲出二壘打，福來喜敲出的左外野飛球眼見要形成長打，但被藍寅倫美技接殺。

猿隊直到5局上才首次站上得點圈，7局上則是1出局後連續2支安打，但都沒能得分，直到8局上成晉在2出局後敲出二壘打，剛有美技演出的藍寅倫再補上一支二壘打，雖然自己在三壘出局，但也打回全場第1分；9局上則是傷癒復出的梁家榮棒打呂彥青，敲出本季首轟，陽春砲追加1分。

黃子鵬 藍寅倫

延伸閱讀

中職／悍將讓對手「問天」 肯特好投領軍完封桃猿

中職／百種延誤比賽方式+1 桃園棒球場沒畫線急補救

中職／萌虎！黃子鵬急否認明星賽看女孩 劉基鴻part搶舉手

圖輯／江少慶挨轟吞敗 黃子鵬奪第3勝

相關新聞

中職／陳仕朋118球9局完投完封勝 隔1108天生涯第二次

富邦悍將隊打線今天滿滿支援，首局就猛攻6分，而先發投手陳仕朋更猛，也繳出118球、9局無失分的表現，相隔1008天完成個...

中職／李多慧生活超樸實？用台幣40萬買新車還分60期

外表光鮮亮麗的桃猿樂天啦啦隊李多慧，其實生活超樸實？李多慧在個人YT頻道於今天發布最新影片，是開箱自己買的新車，令人驚訝的是，她說用了1760萬韓元(約台幣40.8萬元)購入，而且還分60期付款。

中職／黃子鵬7.2局無失分領航 猿完封勝兄弟中止5連敗

樂天桃猿隊今晚黃子鵬7.2局無失分好投領軍下，以2：0擊敗中信兄弟隊，中止近期的5連敗低潮，兄弟在5連不敗後吞下3連敗，...

中職／傳承羅力火炬？肯特：或許是我的故事開端

富邦悍將隊昨天為羅力舉辦榮耀儀式，啟動「羅力條款」投1人次後，再由肯特接手，特別的是，當初肯特加入富邦，羅力也推了一把，...

中職／羅力登板看見自律 丘總訓話不忘幫忙打書

富邦悍將隊羅力取得不受洋將限制的資格，球團昨天特地安排他登板投1人次，在史冊留名，總教練丘昌榮一旁觀察，從體態看到他的自...

中職／羅力自傳「有料」 要不要寫只猶豫了半秒

羅力這次返台不僅完成啟用「羅力條款」任務，以「本土羅力」身分上場投球，更多了暢銷作家身分，自傳「完美落幕：十年一見的傳奇...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦