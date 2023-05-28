中職／黃子鵬7.2局無失分領航 猿完封勝兄弟中止5連敗

樂天桃猿隊今晚黃子鵬7.2局無失分好投領軍下，以2：0擊敗中信兄弟隊，中止近期的5連敗低潮，兄弟在5連不敗後吞下3連敗，也是彭政閔接任教頭後的最長連敗。

受惠兄弟打線積極揮棒，黃子鵬今天用球數極度精簡，前5局投完不到50球，只不過8局下遇到危機，被敲2安形成2出局、一三壘有人，猿隊提前推出終結者豪勁，卻是先投出觸身球，滿壘後才三振掉周思齊化解危機，也守住最後1局。

黃子鵬最終投完7.2局只用了80球，被敲5支安打，沒有掉分，另有2次三振、1次四壞保送，防禦率下修到3.34，只不過無緣挑戰生涯第二次的完投完封勝。

兄弟先發投手德保拉反而是先退場的人，7局投完剛好100球，被敲5支安打，但有7次三振，沒有掉分，退場時雙方還是0：0平手，無關勝敗。

受制兩位先發投手強勢表現，今天兩隊攻勢有限，兄弟首局靠失誤、四壞保送攻占得點圈，但安打數一路掛零，直到5局下張志豪才敲出首安，7局下詹子賢敲出二壘打，福來喜敲出的左外野飛球眼見要形成長打，但被藍寅倫美技接殺。

猿隊直到5局上才首次站上得點圈，7局上則是1出局後連續2支安打，但都沒能得分，直到8局上成晉在2出局後敲出二壘打，剛有美技演出的藍寅倫再補上一支二壘打，雖然自己在三壘出局，但也打回全場第1分；9局上則是傷癒復出的梁家榮棒打呂彥青，敲出本季首轟，陽春砲追加1分。