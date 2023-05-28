玉山盃／高市2連勝 洪奇晸守備進步將挑戰選秀

玉山盃青棒賽高雄市隊今天打線發揮，以12比0、5局擊敗苗栗縣隊，再1勝可晉級4強。中心棒次三壘手洪奇晸具打擊實力，木棒聯賽獲最佳三壘手獎增添信心，畢業將挑戰中職選秀。

112年玉山盃全國青棒錦標賽高雄市隊預賽首戰以1比0擊敗台南市隊，經過一天休兵日調整，今天與苗栗縣比賽打線發揮，團隊敲出9支安打，加上對手送上7次四死球保送，大比分差拿下勝利，下一戰將與新北市隊交手，勝隊取得4強門票。

高雄市隊總教練洪榮宏表示，昨天休兵日調整，練習的量沒有很多，主要給球員情境式的狀況演練，首場比賽中心棒次發揮得不理想，今天3、4棒打者都有發揮，慢慢進入比賽狀況，經過這場比賽，球員信心也會增加。

高雄市隊先發4棒、三壘手洪奇晸今年高三，打擊實力一直都不讓教練團擔心。洪榮宏表示，洪奇晸守備進步很多，以前傳球上可能會有點怕怕的，現在已經克服，能夠成為在場上讓教練團安心的內野手。

洪奇晸坦言，以前很怕球會打到自己防區，很怕會失誤，但高中木棒聯賽有不錯表現，拿下最佳三壘手獎之後，覺得受到肯定，也確定畢業要挑戰中職選秀。

洪奇晸很有自信，玉山盃目標每場比賽1支安打，高中最後一個盃賽，希望可以放手打，今天單場2打數敲出1支安打，選到1次四壞保送，貢獻1分打點。

朱育明玉山盃中繼吸睛 快慢40公里速差是優勢

玉山盃青棒賽高雄市隊今天與苗栗縣隊交手採投手車輪戰，高一投手朱育明中繼投1局無失分、最速147公里，表現吸睛，朱育明快慢速差可達40公里，大膽不畏懼的特質被教練團看重。

112年玉山盃青棒賽高雄市隊今天與苗栗縣隊交手，打線發揮攻下12分，投手群採車輪戰，先發投手陳勇志投2局、顏承恩、朱育明、朱育成依序登板，各投1局，4任投手聯手沒讓對手拿下分數，終場以12比0拿勝。

高雄市隊總教練洪榮宏表示，第3任投手朱育明才高一，是聯隊最後一刻因為有傷兵才補進的球員，神經比較大條，場上不會害怕，教練團交代的任務就做，不會有太多畏懼、也是一大優勢。

洪榮宏表示，朱育明國中本質就很好，在那一屆球員中是數一數二的好手，升上高中後目前最快球速可達147公里，還有一顆大曲球，球速不到110公里，速差大可以有效擾亂打者節奏，朱育成則是大他一屆的哥哥。

朱育明表示，國中最快球速約在138公里左右，進到高中後感謝教練團協助調整，球速有很大的進步，還有多練一顆指叉球，但目前還不夠純熟，需要再加油。

朱育明表示，從小跟哥哥朱育成同隊，但在大比賽中同場先後登板是第一次，哥哥跟自己的類型不同，球速雖然沒有自己快，但變化球種類多，還有左投優勢，哥哥平時也會鼓勵他。

朱育明是2019年U12世界盃棒球賽國手，他表示，打國際賽可以學到很多東西，如果高一就可以拚U18國手資歷，可以跟著學長一起拚，對提升自我表現有很大的幫助。