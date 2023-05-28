玉山盃／蕭齊跨過「小難關」 生涯首勝歸功兩隊友

新北市隊巨投蕭齊跨過個人的「小難關」，今天在玉山盃青棒賽對屏東縣隊先發5局失1分，從上一屆投不滿2局到今天拿下玉山盃生涯首勝，他感謝教練周宗志，也把勝利歸功兩名隊友幫忙。

玉山盃青棒賽新北市隊此次以穀保家商為主體加入鶯歌工商的好手組成聯隊，今天與屏東縣隊交手，新北市隊由身高197公分的巨投蕭齊先發。

蕭齊3局上稍微有狀況失掉1分，但4、5局沒有多掉分數，今天總計用63球投5局，被敲3支安打，投出1次觸身球保送、失1分，最快球速150公里，球隊以8比2拿勝，蕭齊拿下勝投。

新北市隊總教練蔡明堂給蕭齊今天表現打85分，也指出蕭齊今天還是有一些該投進好球帶的球沒有控制好，才會失掉那1分。

蕭齊從高一開始就是備受教練團期待的潛力好手，他表示，最近直球狀況不錯，滑球感覺不太好，玉山盃先發之前母隊穀保家商總教練周宗志不斷協助調整，今天先發感覺都有在節奏上、沒有太大的問題。

蕭齊過去有控球比較不穩定的狀況，近一年來修正改善很多，他希望可以維持下去，今天玉山盃的先發勝對他別具意義，「上一屆玉山盃我投不滿2局就退場，今天算是跨過個人的小難關」。蕭齊也提到今天先發前興奮的感覺多過緊張。

蕭齊登板也吸引本壘後方球探關注目光，他表示，專注在對決打者就不會受到影響。拿下高中生涯玉山盃首勝，蕭齊不居功，特別要感謝今天搭配的捕手李安家引導，也要感謝隊友曾偉喆打出超前比分滿貫砲，「因為他們兩個幫忙，讓我在場上投得更安定」。

蕭齊飆150公里、曾偉喆滿貫砲 玉山盃新北勝屏東

玉山盃青棒賽新北市隊今天派出投手蕭齊先發，總計投5局失1分、飆速150公里，曾偉喆敲出滿貫砲，幫助球隊以8比2擊敗屏東縣隊，再1勝晉級4強。

112年玉山盃全國青棒錦標賽，上屆冠軍新北市隊今天與屏東縣隊交手，屏東縣隊3局上先馳得點，新北市隊3局下追分，曾偉喆敲出超前比數滿貫砲，孫易磊再補上二壘打、送回球隊第5分。

新北市隊4局下再靠著保送、接連安打、失誤多拿2分，6局兩隊各拿1分，新北市隊順利拿下比賽勝利，下一戰將與高雄市隊交手，勝隊晉級4強。

新北市隊先發投手是身高197公分的高二好手蕭齊，蕭齊總計用63球投5局，被敲3支安打，投出4次三振、1次觸身球保送，失掉1分責失分、拿下勝投，最快球速150公里。

新北市隊6局啟動牛棚，黃仲翔接手中繼投1局失掉1分非責失分，林鉑濬後援1局無失分，最快球速也有達150公里。

新北市隊總教練蔡明堂表示，今天打擊的部分雖然有較多分數進帳，但還是提醒球員壘上有人關鍵時刻要更專注，也有一些跑壘和守備上的失誤，跑壘的觀念需要再加油。

蔡明堂給蕭齊的先發表現打85分，雖然比分拉開，但最後一局還安排讓去年U18世界盃國手林鉑濬登板，蔡明堂解釋，主要是讓投手群輪流上場熟悉比賽感覺，大家都準備好了。

曾偉喆敲出超前比數滿貫砲，是個人高中生涯第2轟，去年因為受傷沒能加入聯隊，此次力拚國手資格，他提到聯隊中有一堆「神隊友」，1、2個打席表現不好也不會有壓力，今天上場喜歡的球來就積極攻擊。

曾偉喆玉山盃敲滿貫砲 王傳家認為二刀發展是好事

玉山盃青棒賽新北市隊曾偉喆敲出高中生涯第2轟，滿貫砲幫助球隊超前比分，率隊擊敗屏東縣隊；曾偉喆擔任投手最快球速也可達147公里，教練王傳家認為投打二刀發展是好事。

玉山盃青棒賽新北市隊今天與屏東縣隊交手，屏東縣隊3局上先馳得點，新北市隊3局下靠著曾偉喆滿貫砲一棒翻轉戰局，率隊以8比2拿下預賽2連勝。

曾偉喆是鶯歌工商投打二刀好手，今年初在高中木棒聯賽也曾開轟，今天敲出高中生涯第2發全壘打，教練王傳家表示，曾偉喆本身就有打擊力量，今天打出全壘打的打席，節奏掌握得不錯，但也一直提醒他，怕他太想要追求長打，動作會跑掉。

王傳家提到，曾偉喆投球和打擊都有水準，擔任投手最快球速可達147公里、球質不錯，若要評估未來發展，可能往投手發展會比較好，因為曾偉喆擔任野手守備位置侷限在一壘，守備身體靈活性比較沒有這麼突出。

但王傳家也提到，在高中階段都會鼓勵有能力的球員投打二刀發展，對於球隊的調度比較靈活，也會讓球員有比較多發展的機會，相信未來高中階段投打二刀流會越來越多。

曾偉喆表示，今天全壘打的打席沒有特別設定什麼，球來就大膽揮擊，去年因為受傷沒能加入聯隊，此次也把握機會多和學長挖寶，包括心態上的調整、疲勞時怎麼維持出賽，聯隊中的學長也都很樂意分享。