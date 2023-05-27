亞洲盃女棒賽／兩任投手僅被敲出1安 台灣擊敗印度預賽2連勝

亞洲盃女子棒球賽預賽，台灣隊今天與印度交手，兩任投手僅被敲出1支安，楊佳蕙單場2安4打點，率隊以11比0拿下2連勝，總教練黃明輝肯定投打表現，也點出跑壘瑕疵要修正。

2023年亞洲盃女子棒球賽在香港舉行，台灣隊由頂新和德文教基金會贊助的「接棒未來女子棒球隊」為主體組隊參賽，台灣昨天預賽首戰大比分差擊敗中國隊，今天與印度隊交手。

台灣隊先發投手賴巧綺總計投3局僅被敲出1支安打，邱羿璇後援投2局沒被敲出安打，投出3次三振，兩任投手聯手壓制，沒有讓對手拿下分數，賴巧綺拿下勝投。

台灣隊打線發揮，團隊敲出11支安打，其中7棒打者楊佳蕙單場3打數敲出2支安打，貢獻4分打點，打擊表現最亮眼。

台灣隊總教練黃明輝表示，今天2任年輕投手投球狀況不錯，沒有過多的壞球，可以有效瓦解對手的攻勢，至於打擊方面，有感覺到打者群手感慢慢回溫，透過預賽也讓教練團測試之後複賽的可用之兵。

台灣隊今天也是大比分差拿下勝利，但黃明輝點出跑壘上有2次瑕疵、需要再修正，避免之後在關鍵的比賽中再發生類似的狀況，同時也稱讚對手印度隊的整體實力提升不少，尤其跑壘速度令人驚豔。