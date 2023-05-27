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中職／讚羅力指叉球威力還在 高孝儀擁抱致意、用英文獻祝福

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
富邦悍將隊洋投羅力（左）今天以本土球員名額登錄，擔任先發投手對味全龍隊投1打席，象徵性啟用「羅力條款」，成為史上第一位以本土登錄的外籍球員，擔任龍隊首棒打者的前隊友高孝儀（右）上前與他擁抱。記者余承翰／攝影
富邦悍將隊洋投羅力（左）今天以本土球員名額登錄，擔任先發投手對味全龍隊投1打席，象徵性啟用「羅力條款」，成為史上第一位以本土登錄的外籍球員，擔任龍隊首棒打者的前隊友高孝儀（右）上前與他擁抱。記者余承翰／攝影

「本土羅力」的1打席限定，高孝儀萬中選一成為對手，今天對決5球、打出飛球出局後，高孝儀走向投手丘向他擁抱致意，當時說了什麼？高孝儀說：「就是互相祝福，畢竟很久沒有見面。」他透露當時的對話是說英文，被要求原音重現，連忙害羞說不要、不要。

味全龍隊近期開路先鋒都由高孝儀擔任，今天先發打序公布後，他才確定就是自己，將成為這個幸運兒，賽前請拿莫．伊漾幫自己在脖子上寫上「39」，向這位傳奇洋投致意。

「一個打席的時間，這是他的時刻，想要向他致意。」高孝儀表示，羅力寶刀未老，該打席被他的指叉球騙到，有一球打了界外後，他向羅力點點頭，「我也有問姚冠瑋，他的指叉球威力還在，姚冠瑋也說對。」

當下看到球迷為羅力送上的掌聲，高孝儀說這是他應得的瞬間，「這麼偉大的一個球員，今天能以本土身分登錄，這對中職這個環境有很大的意義，他人又這麼nice，很值得球迷給他掌聲。」他也認為羅力的實力絕對還有再戰的本錢，去年引退賽的成績就是證明，「但他選擇退休就尊重他的決定。」

高孝儀 羅力 中職 味全龍

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