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中職／獅隊洋投風火輪豪取4連勝 蘇智傑3打擊數據稱王

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
統一獅隊蘇智傑今天開轟，單場3安打、3分打點。圖／統一獅隊提供
統一獅隊蘇智傑今天開轟，單場3安打、3分打點。圖／統一獅隊提供

統一獅隊今天首局打下2分後就未再落後，洋投勝騎士7局被敲4安、4次三振僅失1分的優質先發，加上蘇智傑開轟、3安打敲回3分打點帶動，以5：1擊敗中信兄弟隊，單周4戰啟用洋投先發都贏球，以4連勝之姿續居聯盟第一。

獅隊洋投戰力五隊最優，賽前合計拿下12勝7敗、防禦率2.31，今天勝騎士也接力繳出好投，開賽連續投出六上六下，直到3局下才被敲3支安打而丟掉1分，但之後力保不失，特別是從第4局開始連續解決11人次。

獅隊前2場贏球都是首局就得分，今天也比照辦理，陳傑憲保送上壘，林子豪敲安後又造成失誤，形成二三壘有人，蘇智傑適時安打敲回2分打點，3局上蘇智傑的陽春砲包辦獅隊前3分打點。

獅隊另2分打點由陳鏞基負責，7局上2出局後，獅隊靠著中繼的魏碩成不穩，2次四壞保送、1支安打攻占滿壘，陳鏞基適時安打敲回2分，陳鏞基今天4打數2安打、2分打點。

蘇智傑今天4打數3安打、3分打點，一口氣攻占三項打擊數據第一，打擊率3成67超越廖健富的3成56，47支安打甩開王正棠獨居第一，31分打點續居打點王，6轟則在全壘打榜排第三。

兄弟先發投手鄭浩均因首局的亂流，用球數偏多，投完4局就用了88球而提前退場，接手的魏碩成一度踩住煞車，然而第7局失守讓他留下2.2局被敲2安、掉2分的成績。

統一獅隊勝騎士7局被敲4安、4次三振僅失1分的優質先發。圖／統一獅隊提供
統一獅隊勝騎士7局被敲4安、4次三振僅失1分的優質先發。圖／統一獅隊提供
統一獅隊蘇智傑今天開轟，單場3安打、3分打點。圖／統一獅隊提供
統一獅隊蘇智傑今天開轟，單場3安打、3分打點。圖／統一獅隊提供

蘇智傑 統一獅 中信兄弟

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