中職／問天之夜！肯特好投吞敗 援護率只有1.95太悲情

本土羅力之夜，「問天」精神也沒缺席，富邦悍將隊肯特真先發、假中繼投6.2局僅失1分，未獲隊友火力支援，悍將隊終場以0：1輸給味全龍隊，鋼龍以7局無失分奪下本季第7勝，加上累積55次三振，登上投手雙冠王。

此戰是悍將球團為羅力舉辦的「L39end」主題日，羅力先發1打席，象徵性啟用「羅力條款」，成為史上第一位不受限外籍球員註冊、登錄及同時上場人數資格出賽的洋將。

羅力以5球解決後高孝儀後，由肯特接手戰局，與鋼龍聯手上演一場投手戰，雙方前6局維持0：0。

肯特在第7局面臨危機，開局就被吉力吉撈．鞏冠、劉基鴻連兩棒敲安，李凱威短打推進形成二、三壘有人，林孝程的一壘方向滾地球為龍隊攻下寶貴分數。

肯特投6.2局被敲5安打、失1分，吞下本季第4敗，加上此役在內，肯特本季共投55.1局，隊友在他投球任內攻下12分，援護率1.95，配上他的防禦率2.60，只有敗投的命。

鋼龍從前一場失利中回神，繳出7局僅被敲3安打、無失分好投，此役追加9K後，以55K超越江少慶的53K。