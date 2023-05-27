中職／投手首局夢魘！統一獅首局攻勢五隊最猛
投手有所謂「首局症」代表第1局不穩容易掉分，統一獅隊打線卻是投手最不想碰到的「首局夢魘」，今天第1局就從中信兄弟隊手中攻下2分，連3場都在首局得分，團隊首局打擊率超過3成，本季在首局打下37分打點穩居五隊第一。
3連勝中的獅隊，前2場贏球都是在首局就攻下分數，今天也比照辦理，陳傑憲開局保送上壘，林子豪敲安後又造成失誤，形成二三壘有人，蘇智傑適時安打敲回2分打點。
至今天賽前為止，獅隊36場比賽打回142分打點，其中有35分打點是在第1局打下，占了近1/4，以正規9局賽事來看，占比很高。
而第1局的獅隊團隊打擊三圍更是宛如強打者化身，今天賽前為止，獅隊首局打擊率3成42、上壘率4成01、長打率0.523，三項數據都是五隊最優。
獅隊前5棒以「外野三鬼」陳傑憲、蘇智傑、林安可為主軸，加上高打擊率的林子豪、胡金龍，串起的前段棒次兼具攻擊與長打力，在第1局就帶給投手不小壓力。
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