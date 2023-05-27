快訊

中職／「本土羅力」正式成立！高孝儀出局後送上擁抱

頭皮發麻！千萬別在YouTube亂搜「這類關鍵字」 一不小心開啟暗網通道

中職／投手首局夢魘！統一獅首局攻勢五隊最猛

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
統一獅隊「外野三鬼」林安可。圖／統一獅隊提供
統一獅隊「外野三鬼」林安可。圖／統一獅隊提供

投手有所謂「首局症」代表第1局不穩容易掉分，統一獅隊打線卻是投手最不想碰到的「首局夢魘」，今天第1局就從中信兄弟隊手中攻下2分，連3場都在首局得分，團隊首局打擊率超過3成，本季在首局打下37分打點穩居五隊第一。

3連勝中的獅隊，前2場贏球都是在首局就攻下分數，今天也比照辦理，陳傑憲開局保送上壘，林子豪敲安後又造成失誤，形成二三壘有人，蘇智傑適時安打敲回2分打點。

至今天賽前為止，獅隊36場比賽打回142分打點，其中有35分打點是在第1局打下，占了近1/4，以正規9局賽事來看，占比很高。

而第1局的獅隊團隊打擊三圍更是宛如強打者化身，今天賽前為止，獅隊首局打擊率3成42、上壘率4成01、長打率0.523，三項數據都是五隊最優。

獅隊前5棒以「外野三鬼」陳傑憲、蘇智傑、林安可為主軸，加上高打擊率的林子豪、胡金龍，串起的前段棒次兼具攻擊與長打力，在第1局就帶給投手不小壓力。

統一獅隊「外野三鬼」陳傑憲。圖／統一獅隊提供
統一獅隊「外野三鬼」陳傑憲。圖／統一獅隊提供
統一獅隊「外野三鬼」蘇智傑。圖／統一獅隊提供
統一獅隊「外野三鬼」蘇智傑。圖／統一獅隊提供

陳傑憲 蘇智傑 林子豪

延伸閱讀

中職／5次雙殺打！猛獅平聯盟苦命紀錄 還是贏桃猿登頂

中職／一發全壘打破2難關 林安可逐漸克服「恐左」

中職／先坐板凳再扮大功臣 蘇智傑得知獲選MVP嚇一跳

中職／蘇智傑代打三壘打立大功 獅隊追平猿隊並列榜首

相關新聞

中職／「本土羅力」正式成立！高孝儀出局後送上擁抱

「本土羅力」，就在今天成為實際存在於中職史冊中的人物。已退役的史上最強洋投羅力此役回歸選手身分，扛起富邦悍將隊先發投手，...

MLB／金布洛爾生涯400次救援成功 MLB史上第8人

費城費城人今天6比4擊敗亞特蘭大勇士，除了費城人打者馬許（Brandon Marsh）敲出超前比分安打，後援投手金布洛爾（Craig Kimbrel）更拿下生涯400次救援成功，成為第8位達成這項紀錄的投手。

中職／猛威爾形同本季報銷 葉君璋看前景「充滿挑戰」

味全龍隊再傳洋投重大傷情，昨天先發1.1局核爆的猛威爾，檢查後手肘韌帶、肌腱都有撕裂傷，粗估缺席3、4個月，幾乎形同本季...

中職／這球要接！「本土羅力」比賽用球印上紀念LOGO

富邦悍將隊傳奇洋投羅力今天將以先發投手之姿，投1打席，正式啟用「羅力條款」，去年因他震撼引退而來不及申請的實戰特殊用球，...

中職／142球之戰壓垮猛威爾？葉總沒答案但想到翁瑋均

味全龍隊洋投猛威爾昨天1.1局核爆7分後，今天就傳形同本季報銷的傷情，回顧他的中職生涯，單局爆已非新鮮事，當年那場142...

中職／羅昂為何與陳鴻文對嗆？獅隊餅總來解謎

統一獅隊今晚以7：0擊敗樂天桃猿隊，然而7局上卻發生插曲，在休息區的羅昂與場上猿隊投手陳鴻文隔空互嗆，獅隊「餅總」林岳平...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦