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中職／「本土羅力」正式成立！高孝儀出局後送上擁抱
「本土羅力」，就在今天成為實際存在於中職史冊中的人物。已退役的史上最強洋投羅力此役回歸選手身分，扛起富邦悍將隊先發投手，第1球投出，是中職空前紀錄誕生的瞬間。
羅力去年在取得一軍年資9年之際閃電引退，外界以為他就此無緣啟用「羅力條款」，球團今年巧心安排「L39end」主題日，他在今天擔任先發投手，只投1打席，象徵性啟用「羅力條款」，成為史上第一位以本土登錄的外籍球員。
味全龍隊首棒高孝儀成為這光榮瞬間的配角，羅力共用5球，高孝儀敲出右外野飛球遭到接殺，隨後走向羅力，為這位前隊友送上擁抱，投手教練羅曼隨後上場換投，而裁判照例進行外部物質檢查，球迷高喊「不要換」，向這位傳奇投手表達不捨告別的心情。
羅力的中職生涯數據，至此確定不會再變動，生涯在中職留下241場出賽、236場先發、1500.1局、2萬2961球，取得102勝72敗、防禦率3.31。
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