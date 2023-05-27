春季聯賽／洪心騏6局無失分MVP 桃園勇奪隊史首冠

桃園市成棒隊與台中市成棒隊都是首度闖進春季聯賽冠軍戰，桃園市隊今天靠著洪心騏6局無失分、好投壓制，率隊以7比0拿下隊史春季聯賽首冠，洪心騏獲選最有價值球員（MVP）。

112年全國成棒甲組春季聯賽冠軍戰今天在國體大棒球場舉行，桃園市隊派出具有職棒資歷的投手洪心騏先發，洪心騏春季聯賽表現亮眼，冠軍戰也展現壓制力。

洪心騏今天前3局雖然都有被敲出長打，但力守不失分，今天總計用89球投6局，被敲出7支安打，投出5次三振、1次觸身球保送，無失分，拿下冠軍戰勝投。

桃園市隊開賽就有攻勢，1局下靠著安打、短打推進、失誤、野手選擇先跑回1分，2局下再靠著安打、保送、杜寅吉安打送回第2分，張育豪再補上安打，一棒2分幫助球隊拉開領先差距。

桃園市隊6局下靠著吳柏毅安打、滾地球、暴投跑回分數，7局下張育豪再敲出帶有打點的安打，8局桃園市隊再拿1分保險分，順利拿下比賽勝利。

桃園市成棒隊拿下隊史春季聯賽首冠，洪心騏獲選最有價值球員（MVP），29歲的洪心騏曾效力中職統一獅隊，但2020年季後沒以獲得續約，離開職棒後轉往社會隊發展。

洪心騏2021年底接受韌帶置換（Tommy John）手術，2022年底復出，此次春季聯賽表現亮眼，預賽總計6場先發出賽，投40局被敲37支安打，投出21次三振，失掉5分（4分責失分），拿下5勝、沒有敗績，防禦率0.90，今天冠軍戰好投幫助球隊奪冠，也希望好表現爭取再重回職棒舞台的機會。