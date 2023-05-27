玉山盃／台中市延長賽勝台南 「拆彈專門戶」王奕翔練膽量成功

玉山盃全國青棒錦標賽今天台南市與台中市鏖戰到延長賽，最後台中市以5比4奪下勝利，台中市的「拆彈專門戶」王奕翔也成功守成，終止自己後援6連敗，成功訓練自己的膽量。

玉山盃今天在三重棒球場的第2場賽事，雙方以3比3鏖戰到延長PK賽，採用突破僵局制、開局就一二壘有人。8局上台南市的蔡若新收打敲出安打，送回1分；不過下個半局台中市在滿壘時，吳畇翰敲出再見2打點安打，最終以5比4擊敗台南市。

台中市第3任投手王奕翔在第6局壘上有人時登板，連續解決2名打者化解危機，守住平手局面；第7局也順利解決一、三壘有人危機。總計王奕翔用30球投2.2局，被敲出3支安打，沒有出現保送，送出4次三振，失掉1分非責失分，最後奪下勝投。

賽後台中市隊總教練蔡青峰表示，才高一的王奕翔未來會是陣中王牌，因此都安排他在壘上有人時登板拆彈，進而訓練膽量，雖然之前失敗過很多次，導致王奕翔吞了6連敗，但他也從中學到很多經驗，今天終於止敗。蔡青峰說：「這就是過程，輸了就是回去再練。」

在6連敗的過程中，王奕翔印象最深刻的比賽是立德盃對上平鎮高中，在沒有人出局、滿壘局面時登板，「那時候真的很緊張，全身都在抖，因為對方是很強的球隊。」最後他也被敲出再見高飛犧牲打吞敗。

經過多次的「膽量訓練」，王奕翔表示，今天上場時已經不會那麼緊張，「這次心情比較放輕鬆，感覺是好的，教練也有提醒內外角位置投出來，讓他們不好打，之前都會太急，被打者牽著走。」雖然在第7局隊友發生失誤，但王奕翔說：「不能自己也慌掉，所以有給他們鼓勵。」