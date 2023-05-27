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中職／羅力升、陳真降 丘總暖心談話盼他不要膽怯守備

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導

富邦悍將隊今天將啟用羅力先發投1打席，因應羅力升上一軍，昨天全場未上的外野手陳真被下放二軍，總教練丘昌榮對他仍有期許，不希望他因一次失誤，就膽怯在場上守備。

悍將昨天以11：2擊敗味全龍隊，野手共上15人，僅陳真坐滿板凳。轉播鏡頭捕捉到陳真就站在丘總身旁，對子弟兵說了什麼？丘昌榮透露，「其實選手很努力，跟他講要克服這些東西，希望他不要因為這樣的結果，在球場上膽怯守備。」

丘昌榮直言，比賽和練習打出來的球還是有差異，除了練習之外，還是要靠陳真自己突破。

場上的嚴重失誤難免遭遇抨擊，丘總表示，陳真近期所測出的擊球初速其實不錯，守備的部分希望可以儘量為他排除這些壓力，「我也鼓勵他，不可能只打指定打擊或代打，還是會找機會讓他上去守備，希望他不要失去守備的信心。」

丘昌榮 羅力 富邦悍將

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