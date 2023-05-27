玉山盃／吳紹遠臨時登板投出好表現 教練看好未來性

玉山盃全國青棒錦標賽新竹市今天靠著投手吳紹遠臨危授命登板奪勝，總計投6.1局僅失1分，但其實他去年才開始練投手，總教練黃郁倫看好他的未來性，希望他上大學後繼續努力。

新竹市先發投手范茗舜1局上就遇到亂流，投出保送後再被敲2支安打，失掉2分，之後新竹市推出右投吳紹遠登板解決危機，且一路投到第7局2出局。總計吳紹遠用83球投6.1局，被敲出5支安打，出現1次保送，送出5次三振，僅失掉1分，最後拿下勝投。

新竹市總教練黃郁倫表示，今天的先發投手范茗舜太容易因為自己情緒而影響到節奏，雖然此役本來就預設吳紹遠會後援登板，但因為第1局就遇到狀況，提早派他上場，「我們也沒有退路，就直接把吳紹遠壓上去。」

吳紹遠在去年富邦盃U18棒球賽時，曾經先發沒有解決任何人次就被換下場。黃郁倫指出，吳紹遠是在高二時才開始練投手，「一開始跌跌撞撞，到高三成長很多，之前富邦盃是希望透過大賽讓他提升經驗，這是我們教練團希望看到他成長的地方，他自己也夠努力。」

談到吳紹遠的優勢，黃郁倫指出，吳紹遠的球速快，極速有到145公里、均速在141、142公里左右，「希望他上大學之後可以更努力一點，滿看好他的未來性。」

吳紹遠接受訪問時則表示，今天沒有想到這麼早就會登板，「前面我還在休息室休息，第1個保送之後才開始熱身，前面3局狀況比較不好，感覺身體軟軟的，速度沒有出來，後面熱開之後球速有慢慢找回來。」

吳紹遠在25日玉山盃首戰對上台南市時，補位本壘時遭跑者衝撞受傷退場，他表示，當時是被撞到背、左手腕扭到，今天有吃止痛藥上場，「還好是左手受傷，沒有影響到投球。」從高二開始當投手到現在，他認為自己的出手穩定性、續航力、球速都有進步。

高三的吳紹遠並沒有想要高中畢業就出來中職選秀，目前大學預計念台體大，他說：「我覺得自己還要再更穩定，還沒有到職棒等級。」