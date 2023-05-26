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中職／羅昂為何與陳鴻文對嗆？獅隊餅總來解謎

聯合報／ 記者蘇志畬／桃園即時報導
陳鴻文(中)與統一獅隊羅昂發生口角。 擷圖自畫面
陳鴻文(中)與統一獅隊羅昂發生口角。 擷圖自畫面

統一獅隊今晚以7：0擊敗樂天桃猿隊，然而7局上卻發生插曲，在休息區的羅昂與場上猿隊投手陳鴻文隔空互嗆，獅隊「餅總」林岳平適時制止激情蔓延到場上，賽後也解釋「羅昂是在提醒裁判有突襲投球動作」。

陳鴻文在7局上接替先發的曾仁和登板，2出局後被林子豪、蘇智傑接連敲安掉分，隨後保送胡金龍，最後讓林安可敲出高飛球出局。

然而局間鏡頭拍到羅昂在休息區唸唸有詞，陳鴻文投完該局後也火爆回嗆，兩人差點引發板凳清空，好在林岳平趕緊伸手攔阻羅昂，在壘上的胡金龍也趕緊上前擋在陳鴻文前面，衝突並未擴大。

林岳平賽後解釋，羅昂當下是對裁判提醒，「他認為投手沒有停頓動作，有點突襲投球，所以在場上一直對裁判爭執。」林岳平表示，陳鴻文這邊也有點回應，而彼此有些口角，「這是比賽中的一個小插曲。」

獅隊此局攻下此戰第4分後，9局上再添3分，在桃園棒球場對樂天桃猿隊完成三連戰橫掃，也以20勝15敗1和獨居上半季戰績首位，與猿隊有1場勝差。

陳鴻文 林岳平 樂天桃猿

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