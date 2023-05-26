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中職／獅猿戰無名火 羅昂與陳鴻文隔空對嗆

聯合報／ 記者蘇志畬／桃園即時報導
陳鴻文。 報系資料照
陳鴻文。 報系資料照

統一獅隊與樂天桃猿隊打到7局上無名火起，陳鴻文登板中繼投到一半，獅隊今天不上場的投手羅昂卻在休息區碎唸，陳鴻文投完後忍不住回嗆，兩隊差點清空板凳，好在獅隊總教練林岳平馬上攔下羅昂，沒讓大場面出現。

獅猿在桃園棒球場三連戰最後一場，賽前兩隊戰績並列上半季第一，賽前氣氛就不大平凡，而獅隊帶著3：0領先進入7局上，猿隊換下先發的曾仁和，由陳鴻文登板投球。

獅隊開局敲安，但接下來出現雙殺打，陳鴻文卻又被林子豪、蘇智傑接連敲安掉分，隨後保送胡金龍，在面對林安可的打席，鏡頭照到羅昂在休息區開始唸唸有詞。

結果陳鴻文讓林安可敲出中外野飛球出局後，也回頭回嗆羅昂，英文髒字連發，眼見羅昂要衝上場，林岳平趕緊伸手攔阻，並由其他隊友擋回休息區，在壘上的胡金龍也趕緊上前擋在陳鴻文前面，衝突並未擴大。

陳鴻文 林岳平 胡金龍

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