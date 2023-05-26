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玉山盃／林盛恩飆火球 新北險勝台中

聯合報／ 記者蘇志畬／新北報導
玉山盃開打，新北市隊投手林盛恩後援2局無失分。記者蘇志畬／攝影
玉山盃開打，新北市隊投手林盛恩後援2局無失分。記者蘇志畬／攝影

112學年度玉山盃青棒賽昨天開打，新北市隊挑戰三連霸，「蔡董」蔡明堂重出江湖執掌兵符，首戰就由「火球男」林盛恩後援2局無失分壓陣，以1：0擊敗台中市隊踏出第一步。

新北市隊過去二連霸都由周宗志擔任總教練，然而今年他率隊拿下王貞治盃冠軍、取得小馬聯盟國際賽組訓權，依照規定同批人馬不得參與玉山盃選拔，只好由蔡明堂重新穿上球衣以及7年前的冠軍鞋。

「這次是最後一次。」談到重新擔任總教練，蔡明堂表示，前一次已經是2016年玉山盃，當時率隊奪冠後打到亞洲青棒賽，之後雖擔任領隊，但也都會到場與教練聯繫，因此沒有太大問題。

蔡明堂率隊首戰就展現明快換投的「美式」風格，先發投手徐翔聖投3.1局、4次三振沒有掉分，隨後張峻瑋中繼1.2局3K、林盛恩後援2局4K，聯手完封對手。

其中張峻瑋在6局上續投被敲三壘安打後立刻換人，林盛恩上場連飆2K，再讓對手敲出滾地球出局成功「拆彈」，7局上更投出三上三下，記分板顯示最快球速154公里，球探也測到95哩（約153公里）的球速。

林盛恩今年在東岸聯盟賽事就曾飆出154公里。

林盛恩一登板，場邊聚集約15名球探紛紛舉起測速槍，高三的他今年即將畢業，未來旅外機會很大，要在玉山盃留下美好回憶，目標當然是冠軍。

蔡明堂 玉山盃 王貞治盃

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