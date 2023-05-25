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中職／王維中可望近期歸隊 二軍登板投1局失3分

中央社／ 台北25日電
王維中。 報系資料照
王維中。 報系資料照

中職味全龍王維中可望在本週回歸一軍，今天於二軍登板，先發投1局被敲3支安打，失掉3分（2責失）；統一獅隊二軍則是胡智爲、林詔恩接連登板，最終獅隊以10比4獲勝。

王維中在今年3月雖然有打世界棒球經典賽，但因為膝蓋不舒服沒有趕上中職開季，復健期間接受羊膜萃取生長因子注射治療，直到5月17日才首度在二軍出賽對台鋼雄鷹隊投1局，20日則是對樂天桃猿二軍投2局，2場復健賽都沒有失分。

味全龍隊二軍今天在台南棒球場對上統一獅隊二軍的比賽，王維中先發登板投1局，1出局之後接連被黃勇傳、林培緯、鄭鎧文敲安打，失掉2分，接著三振掉高國慶，再讓唐肇廷擊出滾地球，不過一壘手失誤再掉1分，最後解決掉郭阜林。

總計王維中用23球中有16顆好球，投1局被敲出3支安打，沒有出現保送，送出1次三振，失3分含2分責失，最快球速145公里。之前味全龍隊總教練葉君璋受訪時曾說過，王維中今天這場二軍投完之後，有機會在本週就回歸一軍。

獅隊二軍今天先發投手則是胡智爲，用24球投2局，被敲3支安打，沒有出現保送，送出1次三振，失掉2分；接著新秀林詔恩接替投5局，被敲6支安打，送出3次三振，失2分。終場獅隊二軍以10比4奪勝，林詔恩奪下勝投，王維中吞下敗投。

王維中 味全龍

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