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玉山盃／蔡明堂相隔7年再穿球衣 重掌兵符先擦冠軍鞋

聯合報／ 記者蘇志畬／新北即時報導
112學年度玉山盃青棒賽「蔡董」蔡明堂（中）重新回到總教練身分，帶領新北市隊。記者蘇志畬／攝影
112學年度玉山盃青棒賽「蔡董」蔡明堂（中）重新回到總教練身分，帶領新北市隊。記者蘇志畬／攝影

112學年度玉山盃青棒賽出現罕見畫面，新北市議員「蔡董」蔡明堂穿著整套球衣站在新北市隊休息區，這是穀保家商青棒隊出身的他，相隔7年再次擔任球隊總教練，原因也是喜事。

蔡明堂過去曾連續多年擔任穀保家商總教練，不過後來交棒給現任教頭周宗志，上一次總教練就是在玉山盃，不過已經是2016年時，當年率隊奪冠還一路打到亞洲青棒賽。

然而今年周宗志率隊在王貞治盃奪冠，獲得今年美國小馬聯盟國際賽組訓權，依照規定，同批人馬不得參與玉山盃選拔，因此玉山盃新北市隊總教練要由蔡明堂「回鍋」，並由16名穀保家商球員及4名鶯歌工商球員組成聯隊。

因贊助商不同，蔡明堂換上新球衣，但腳上還是繼續穿7年前的「冠軍鞋」，蔡明堂笑說：「鞋子都快氧化了，昨天晚上趕快擦一擦。」雖然外界看到他在休息區不太習慣，不過蔡明堂表示，後來擔任領隊還是都會到場與教練聯繫，所以自己感覺沒有太不同。

蔡明堂表示，這次玉山盃擔任總教練會是最後一次，「希望能夠有好成績，王貞治盃那時候的選手很拚，設定4個投手就拿下冠軍，MVP劉丞皓原本還不是投手，但投球表現超越預期，希望這批選手也有相同鬥志。」

穀保家商 玉山盃 王貞治盃

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