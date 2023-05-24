中職／聯盟第1000名本土球員是他 獅隊捕手張聖豪留名

統一獅隊今天將張聖豪登錄一軍，也讓他在歷史上留名，對樂天桃猿隊之戰，張聖豪在8局上代打上陣，這是他的生涯初登場，成為中職史上第1000位在一軍出賽的本土球員。

味全龍隊投手吳君奕在5月21日生涯初登板時，成為中華職棒開打34年來，第999位在一軍出賽的本土球員，將歷史數字倒數至最後一位。

而今天賽前獅隊考量到本周僅4場出賽，將空出的先發投手位置留給野手，從二軍拉上捕手張聖豪，總教練林岳平表示，主要捕手仍是林岱安、陳重羽，張聖豪會在比賽後段找機會上場。

張聖豪也真的在8局上上場代打二壘手林祖傑，只不過面對猿隊先發投手雷法的第1球就揮棒，敲出滾地球出局，作為聯盟第1000名本土球員的亮相時間很短暫。