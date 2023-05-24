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中職／動紫趴天王加持 任賢齊重返桃園

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
樂天桃猿隊「動紫趴」要請「亞洲天王」任賢齊到場。圖／樂天桃猿隊提供
樂天桃猿隊「動紫趴」要請「亞洲天王」任賢齊到場。圖／樂天桃猿隊提供

樂天桃猿經典主題「新光動紫音樂祭」將在6月2日（五）至4日（日）連續三天開趴，周日「熱門READY」就將邀請「亞洲全民天王」任賢齊重回全猿主場，帶來熱門發燒金曲，球場大型KTV再啟。

訴求歡樂搖滾以及賽後無極限演唱的「新光動紫」全參戰陣容陸續公布，「嘻哈READY」、「人氣READY」以及「熱門READY」三大主軸三天來自於四面八方各路團體及歌手出現在樂天桃園棒球場。

「亞洲全民天王」任賢齊在2017年以及2018年皆受邀為全猿主場賽後演唱，當時天王在賽後接近大放送的演出讓全場觀眾如癡如醉，全場一起合唱「再出發」的盛況令人回味無窮，能夠感受天王在球場的搖滾實力以及球場魅力，對於所以在現場參與的球迷朋友來說真的是最棒的體驗。

「亞洲全民天王」任賢齊的全新單曲「在路上」依舊帶來他招牌溫暖而富有力量的歌聲，始終充滿鼓勵人心的正面能量，MV在YouTube上架6天後就破百萬，數據持續飆升直逼200萬！

在巡迴演唱的空檔百忙之中還是抽空來跟10號隊友同歡，擔任此次新光動紫音樂祭的賽後壓軸表演，任賢齊說：「樂天的10號隊友是我看過最熱血的球迷，我會一直支持棒球運動，一起為樂天桃猿隊加油吧！」

樂天桃猿 棒球

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