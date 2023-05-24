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棒球／41歲曹錦輝飆速148公里 網驚呼：太狂了

聯合新聞網／ 綜合報導
曹錦輝。 歐新社
曹錦輝。 歐新社

41歲的前球星曹錦輝昨日在臉書粉絲團分享一段練投影片，測速器測出148公里球速，讓許多球迷嘖嘖稱奇。

前旅美強投郭泓志曾表示，曹錦輝是台灣「投球天分最好的投手」。曹錦輝2003年登上大聯盟舞台，陸續在洛磯，道奇、皇家隊體系闖蕩。2008年他返台加盟中職兄弟象隊，隔年卻在假球案中遭列為被告，最終因罪證不足獲不起訴處分。2015年曹錦輝在缺乏多年實戰經驗的情況下復出，加盟道奇隊並一度站上大聯盟投手丘，最終在2017年宣布退休。

曹錦輝近年開啟他的棒球培訓事業，由他自己擔任最佳代言人，他昨晚貼出飆速148公里的影片，馬上引發網友熱議，紛紛留言寫道，「太狂了吧！」、「現在還有148，嚇死人」、「還是像神一般的存在」、「台鋼簽下來吧！」許多網友大讚曹錦輝是天才，對此他留言回應：「好了啦！別再天份了，維持平時日常的訓練是非常重要的，也是能保持球速（身材）的關鍵。」

曹錦輝

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