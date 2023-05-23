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中職／味全龍寵物主題日有喵區和汪區 郭書瑤610來開球

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
味全龍隊寵物主題日「撥撥砂寵物派對」將於6月10日、11日周末二日登場，球團攜手人氣貼圖角色「白爛貓」，共同推出聯名入場禮及熱鬧賽前活動。圖／味全龍隊提供
味全龍隊寵物主題日「撥撥砂寵物派對」將於6月10日、11日周末二日登場，球團攜手人氣貼圖角色「白爛貓」，共同推出聯名入場禮及熱鬧賽前活動。圖／味全龍隊提供

味全龍隊寵物主題日「撥撥砂寵物派對」將於6月10日、11日登場，球團攜手人氣貼圖角色「白爛貓」，共同推出聯名入場禮及熱鬧賽前活動；同時內野看台也規畫汪汪、喵喵套票專區，提供主人與毛孩一同享受愜意觀賽時光。

今年龍隊天母主場首次開放貓咪、狗狗皆能進入內野看台，分別為三壘側喵喵套票專區、一壘側汪汪套票專區，提供毛孩安心觀賽空間，賽後則能與毛孩一同走進天母人工草皮悠閒散步留下難忘回憶；而平時對服侍喵星人頗有心得的貓奴們，賽前可報名參加「撥撥貓砂鏟屎大賽」展現高超技巧，在大大的貓砂盆裡挖呀挖呀挖，把挖出的獎品通通帶回家。

主題日嘉賓部分，周六賽前由女神郭書瑤蒞臨開球並帶來現場演唱，經常在個人社群與愛犬圓圓親暱互動的郭書瑤，不僅是眾所皆知的愛毛孩藝人代表，近期參加寵物實境節目更展現出照顧毛孩的專業一面。

主題日第二天球團則邀請到創作「白爛貓」的插畫家麻糬爸，與白爛貓、臭跩貓、麻糬等人氣角色偶裝同台開球。

白爛貓是由插畫家麻糬爸創作的台灣原創IP，以LINE貼圖為舞台創造許多有趣可愛插畫，並在全球及台灣LINE貼圖排行榜屢創銷售冠軍佳績，本次與味全龍合作除了擔任開球嘉賓，也與徐若熙、吳東融劉基鴻、林凱威、李凱威等五位龍隊球員搭配推出五款聯名鑰匙圈，於周末兩日隨機贈送給進場的球迷朋友每人乙份，每場限量3000份贈完為止。

味全龍 吳東融 劉基鴻

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