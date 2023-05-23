中職／夢多cosplay大力水手 6月3日為統一獅開球

統一獅隊上半季第四檔主題日在6月3、4日台南棒球場登場，結合大力水手POPEYE聯名，規畫「POPEYE BASEBALL DAY」，6月3日一戰邀請藝人夢多（大谷主水）擔任開球嘉賓，當天將COSPLAY大力水手卜派，也將有場外拍照見面會及一日店長活動。

夢多從去年底接連參加台灣、日本和美國3場健身賽，健美的身材肌肉，就像是真實版的大力水手。

夢多表示：「很開心能接獲統一獅邀請擔任開球嘉賓，我自己也非常喜歡POPEYE，對於自己能夠向喜歡的卡通角色致敬和COSPLAY，是很棒的體驗，希望自己也能跟POPEYE一樣展現力量和勇氣，完成任務。」

場外安排夢多COSPLAY大力水手卜派拍照見面會，當日在萊恩酷單筆消費滿2000元以上，可獲得號碼牌一張、限額30張，持號碼牌及當日門票可參加。