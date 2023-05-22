中職／新人選秀712登場 雄鷹迎接洪總操盤的首次選才

中華職棒新人球員選拔會將於7月12日登場，新人球員測試會也將在6月26日舉行，即日起接受線上報名，歡迎有志投入職棒的各路好手踴躍參加，今年仍由新軍台鋼雄鷹隊握有狀元籤，也將是洪一中接下雄鷹兵符後的第一次選才。

中職正式迎來六隊規模，為眾多選手增添挑戰職棒的機會，去年共有185人參與選秀，最終有74人獲得球團青睞，其中53位球員以高中生參選，27人獲選，數據皆創下歷年新高。去年可說是高中生的天下，6球團在首輪共挑進5位高中生，包括曾子祐、黃保羅、宋嘉翔、黃勇傳、伍祐城，顯示出球團以未來為主要考量，期望能培育年輕球員接手球隊未來主力位置。

今年新人球員選拔會報名期限於即日起至7月3日中午12點止，一律採線上報名。凡自2018年起，曾入選WBC經典賽或資格賽、世界12強、世大運、WBSC U-23世界盃棒球賽、WBSC U-18世界盃棒球賽、BAF亞錦賽、BAF亞青賽及亞運等國手資歷的選手都可報名；聯盟或聯盟所屬球團推薦；最近一年爆米花棒球聯盟、全國成棒甲組春季聯賽、大專棒球聯賽公開組一級個人獎項前三名得主，皆可直接報名參加，應屆高中畢業生則可透過聯盟或聯盟所屬球團、高中木棒組教練推薦等方式參與。

未符合資歷的選手可透過報名參加新人球員測試會，由球團推薦參與選秀。只要年滿18歲（民國94年7月12日前出生），且具有青棒木棒組或甲組成棒選手經歷，自即日起至6月19日中午12點止，先行報名參加6月26日在台北市天母棒球場舉辦的測試會，採分組實戰測試，聯盟得視狀況調整並另行公告。

今年選秀仍由雄鷹隊握有狀元籤，且前兩輪多一順位，在第2順位富邦悍將、第3順位統一獅、第4順位味全龍、第5順位樂天桃猿、第6順位中信兄弟隊後，再由雄鷹隊第7順位選人，第3輪起則恢復各隊1個順位。