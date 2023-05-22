春季聯賽／福永春吾後援飆151公里 台中市晉8強

成棒春季聯賽決賽台中市成棒隊今天與崑山科大交手，陽耀勳敲3分砲又後援登板成話題，台中市隊日籍投手福永春吾後援投0.1局飆151公里，率隊以7比0搶勝晉級8強。

112年全國成棒甲組春季聯賽16強決賽，台中市成棒隊今天與崑山科大交手，台中市成棒隊退役球星陽耀勳先發打5棒、指定打擊。

陽耀勳1局下就開轟，3分砲帶起球隊士氣，台中市隊再靠著接連安打取得4比0領先，台中市隊2局到4局各拿1分，4局打完取得7比0領先。

兩隊比賽後半段都沒有再添分數，但9局上2人出局後台中市隊派上陽耀勳登板投球成為話題，陽耀勳上一次正式賽登板投球是2020年9月1日效力樂天桃猿隊時中職一軍登板，睽違993天再踏上投手丘。

陽耀勳接連被敲2支安打、投出四壞保送，最快球速137公里，沒有抓到出局數就退場，隊友福永春吾後援接手，3球抓最後一個出局數，最快球速151公里，替球隊守住勝利；陽耀勳開玩笑說，「他3球就抓到，我還上去投了這麼多顆。」

台中市隊總教練鄭達鴻表示，陽耀勳平時都有在練投，牛棚可以投破140公里，今天是不錯的時機點，陣中左投手少，準備後面的比賽，也想要趁機測試一下陽耀勳能不能投。

福永春吾今天登板飆速，鄭達鴻也提到，福永春吾在球隊中先發、中繼定位都有，加入台中市隊後，最快有看過投到154公里，如果有機會，也希望職棒球隊給機會，讓福永春吾可以到職棒拚看看。