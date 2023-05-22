快訊

鋒面遠離降雨緩和 吳聖宇：明起轉夏季型午後雷陣雨天氣

聯合報民調／侯友宜下滑5個百分點 藍綠白三強鼎立

聯合報民調／棄保票流動成大選變數！12％選民意向影響藍白消長 3成5希望「藍白合」

春季聯賽／福永春吾後援飆151公里 台中市晉8強

中央社／ 新北22日電
112年全國成棒甲組春季聯賽決賽持續進行，台中市隊22日與崑山科大在三重棒球場交手，台中市日籍投手福永春吾（中）後援投0.1局、飆速151公里，助隊搶勝闖8強。 中央社
112年全國成棒甲組春季聯賽決賽持續進行，台中市隊22日與崑山科大在三重棒球場交手，台中市日籍投手福永春吾（中）後援投0.1局、飆速151公里，助隊搶勝闖8強。 中央社

成棒春季聯賽決賽台中市成棒隊今天與崑山科大交手，陽耀勳敲3分砲又後援登板成話題，台中市隊日籍投手福永春吾後援投0.1局飆151公里，率隊以7比0搶勝晉級8強。

112年全國成棒甲組春季聯賽16強決賽，台中市成棒隊今天與崑山科大交手，台中市成棒隊退役球星陽耀勳先發打5棒、指定打擊。

陽耀勳1局下就開轟，3分砲帶起球隊士氣，台中市隊再靠著接連安打取得4比0領先，台中市隊2局到4局各拿1分，4局打完取得7比0領先。

兩隊比賽後半段都沒有再添分數，但9局上2人出局後台中市隊派上陽耀勳登板投球成為話題，陽耀勳上一次正式賽登板投球是2020年9月1日效力樂天桃猿隊時中職一軍登板，睽違993天再踏上投手丘。

陽耀勳接連被敲2支安打、投出四壞保送，最快球速137公里，沒有抓到出局數就退場，隊友福永春吾後援接手，3球抓最後一個出局數，最快球速151公里，替球隊守住勝利；陽耀勳開玩笑說，「他3球就抓到，我還上去投了這麼多顆。」

台中市隊總教練鄭達鴻表示，陽耀勳平時都有在練投，牛棚可以投破140公里，今天是不錯的時機點，陣中左投手少，準備後面的比賽，也想要趁機測試一下陽耀勳能不能投。

福永春吾今天登板飆速，鄭達鴻也提到，福永春吾在球隊中先發、中繼定位都有，加入台中市隊後，最快有看過投到154公里，如果有機會，也希望職棒球隊給機會，讓福永春吾可以到職棒拚看看。

陽耀勳 春季聯賽 球速

延伸閱讀

春季聯賽／林柏佑台體教球有心得 林華偉、曾家輝入亞運培訓

春季聯賽／捕手陳世嘉敲生涯首轟 富邦公牛晉8強

春季聯賽／林華偉準備好了再拚中職選秀 林柏佑點出優勢

春季聯賽／陳敏賜不安逸盼成業餘林智勝 預賽6轟夢想亞運

相關新聞

中職／避開假日主場魔咒 桃猿拚首支20勝

上半季戰績領先的樂天桃猿隊，上周末兩戰衝刺成為第一支20勝球隊失利，本季至今在周六和周日的桃園主場還沒開胡、吞下5敗1和...

中職／新人選秀712登場 雄鷹迎接洪總操盤的首次選才

中華職棒新人球員選拔會將於7月12日登場，新人球員測試會也將在6月26日舉行，即日起接受線上報名，歡迎有志投入職棒的各路...

春季聯賽／福永春吾後援飆151公里 台中市晉8強

成棒春季聯賽決賽台中市成棒隊今天與崑山科大交手，陽耀勳敲3分砲又後援登板成話題，台中市隊日籍投手福永春吾後援投0.1局飆...

春季聯賽／陽耀勳開轟再現二刀 睽違993天登板飆137公里

退役球星陽耀勳今天再現投打二刀，在春季聯賽開轟、敲出3分砲，9局上2人出局後登板後援，球速還有137公里，睽違993天再...

韓職／日職無法生存洋投交統治級數據 韓媒感嘆兩國實力差距

阿爾坎塔拉（Raul Alcantara）2020年效力韓職斗山熊表現呼風喚雨，全季20勝2敗，防禦率僅2.54。他2021年起轉戰日職阪神虎，兩季下來連牛棚都投得跌跌撞撞，今年他重返斗山熊又繳出統治

春季聯賽／林柏佑台體教球有心得 林華偉、曾家輝入亞運培訓

林柏佑職棒退役後到台體大（富邦公牛）教球有心得，根據球員的成熟度不同因材施教，台體大陣中投手林華偉、曾家輝有被選入亞運棒...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦