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春季聯賽／陽耀勳開轟再現二刀 睽違993天登板飆137公里

中央社／ 新北22日電
職棒退役球星陽耀勳（前）目前效力台中市成棒隊，他22日在春季聯賽開轟、敲出3分砲，9局上2人出局後登板後援，球速還有137公里，睽違993天再踏上投手丘。 中央社
職棒退役球星陽耀勳（前）目前效力台中市成棒隊，他22日在春季聯賽開轟、敲出3分砲，9局上2人出局後登板後援，球速還有137公里，睽違993天再踏上投手丘。 中央社

退役球星陽耀勳今天再現投打二刀，在春季聯賽開轟、敲出3分砲，9局上2人出局後登板後援，球速還有137公里，睽違993天再踏上投手丘，總教練鄭達鴻笑說陽耀勳還有投手夢。

職棒退役球星陽耀勳目前效力台中市成棒隊，今天在112年全國成棒甲組春季聯賽投打有表現，與崑山科大比賽，首局就開轟、3分砲帶起球隊士氣。

今天比賽8局打完台中市隊7比0領先，9局上2人出局後陽耀勳走上投手丘成為另類焦點，陽耀勳接連被敲2支安打、沒有抓到出局數就退場，隊友福永春吾接替投3球抓到最後一個出局數，替球隊守住勝利，台中市隊拿勝、晉級8強。

台中市隊總教練鄭達鴻笑說：「陽耀勳還有投手夢啦！」也表示陽耀勳平時就有在練投，今天剛好有個不錯的時機，領先的分數比較多，陣中左投少，所以也想測試一下陽耀勳的狀況，可惜陽耀勳沒有抓到出局數。

陽耀勳上一次正式賽登板投球是2020年9月1日效力樂天桃猿隊時中職一軍登板，睽違993天再踏上投手丘，陽耀勳笑說，平時有機會 就會丟一丟，牛棚練投最快可以投破140公里。

陽耀勳表示，今天聽到鄭達鴻說要讓他上場投時以為開玩笑，9局1人出局後開始熱身，但今天沒有全力催，怕會受傷，上去試看看投手丘的感覺，也開玩笑說：「也不能熱身太久了，怕太熱就要150公里了。」

春季聯賽比賽後半段打擊手感慢慢升溫，陽耀勳表示，今天的全壘打剛好抓到對手的直球，對方算投得不錯；沒有入選今年杭州亞運培訓隊，陽耀勳表示能入選當然好，到業餘打球目標就是拚國家隊，也替張正偉覺得可惜，「花花（張正偉）打得不錯，可惜沒有被選到」。

陽耀勳 春季聯賽 鄭達鴻

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