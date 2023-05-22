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春季聯賽／林柏佑台體教球有心得 林華偉、曾家輝入亞運培訓

中央社／ 新北22日電
台體大投手林華偉（圖）在112年全國成棒甲組春季聯賽也投出好成績，預賽總計3場先發出賽，投16局有13次三振、2次四壞保送，失掉3分（1分責失分），戰績2勝、防禦率0.56，也入選杭州亞運棒球培訓隊。 中央社
台體大投手林華偉（圖）在112年全國成棒甲組春季聯賽也投出好成績，預賽總計3場先發出賽，投16局有13次三振、2次四壞保送，失掉3分（1分責失分），戰績2勝、防禦率0.56，也入選杭州亞運棒球培訓隊。 中央社

林柏佑職棒退役後到台體大（富邦公牛）教球有心得，根據球員的成熟度不同因材施教，台體大陣中投手林華偉、曾家輝有被選入亞運棒球培訓隊，林柏佑也都給高評價。

林柏佑從中職退役後回到母校台體大棒球隊教球，評價球隊中球員的特質和優缺點，不像是新手教練，林柏佑笑說到台體大約5個月，對於教學生球員，有時候一下子灌輸太多的觀念可能無法吸收。

林柏佑表示，在職棒時期每年也會有很多年輕球員加入球隊，也遇過很多高中畢業就進到職棒的球員，跟年輕球員相處算是有心得，高中畢業和大學球員因為對棒球成熟度不一樣，所以吸收的程度也會有落差，都是需要去拿捏的地方。

杭州亞運棒球培訓隊40人名單公布，投手群20人中有5名大學生，其中有2人是台體大的球員，分別是林華偉和曾家輝。

林柏佑表示，到台體5個月來有看到林華偉的進步，他的投球姿勢算四分之三出手位置，球質好、球進壘會竄，品質不錯，現在也知道兩好球之後怎麼配球，可以把球控制在邊邊角角的位置。

曾家輝在先前的大專棒球聯賽（公開一級）賽事就有亮眼表現，此次春季聯賽3場先發，總計12.1局投出11次三振，失掉1分責失分，戰績2勝，防禦率0.73，表現也很亮眼。

林柏佑直言曾家輝未來性好，協調性佳、丟球揮臂的感覺不錯，體格好、練球也很認真，如果一步一步慢慢進步，未來不可限量。

曾家輝目前最快球速約落在144、145公里左右，滑球、指叉還有變速球都投的不錯，林柏佑提到，若要挑戰職業層級需要更精進，但已經算是對這些球路掌握不錯的投手。

林柏佑 棒球 亞運

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