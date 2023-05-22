春季聯賽／捕手陳世嘉敲生涯首轟 富邦公牛晉8強

成棒春季聯賽決賽富邦公牛（台體）今天與北市大交手，富邦公牛捕手陳世嘉敲出生涯首轟就是關鍵轟，率隊以3比2拿勝晉級8強；陳世嘉過往被評價守優於攻，今年也想挑戰中職選秀。

112年全國成棒甲組春季聯賽16強決賽昨天開打，富邦公牛（台灣體大）今天與台北市大交手，兩隊前5局打完2比2僵持不下。

富邦公牛6局上有攻勢，2人出局後陳世嘉敲出超前比數陽春砲當功臣；富邦公牛投手張畯耀後援4.1局僅被敲出1支安打，投出3次三振、2次四壞保送無失分，替球隊守住勝利，也拿下勝投。

富邦公牛總教練林宗毅表示，最後半局有危機時，要不要將張畯耀換掉其實有猶豫，但考量到北市大打者對張畯耀的球掌握度不好，張畯耀也很有自信的說他可以，「我們對他的技術、心理素質蠻有信心的。」

大二捕手陳世嘉過往被評價守優於攻，今天敲出生涯首轟就是致勝轟，林宗毅笑說，陳世嘉進到大學之後其實就維持不錯打擊能力，先前大專棒球聯賽有時希望借重他的打擊，沒有蹲捕時會讓他打指定打擊，「他蠻優秀的，打擊不錯，認真跑速度也不慢。」

陳世嘉笑說今天全壘打是運氣好，其實打出去時以為是死球，剛好順風，很開心開轟又是勝利打點，幫助球隊贏球。

陳世嘉今年有考慮投入中職選秀，自評升上大學後阻殺能力變好，守備穩定度更好，打擊力量也增加，最欣賞的球員是日職球星甲斐拓也，也希望自己能成為讓投手有安定感的捕手。