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春季聯賽／陳敏賜不安逸盼成業餘林智勝 預賽6轟夢想亞運

中央社／ 新北22日電
33歲的職棒退役球員、現效力台中市成棒隊的陳敏賜（圖），在春季聯賽預賽6轟展現砲火，也有入選亞運棒球培訓隊，他不讓自己太安逸，以國手為目標持續場上奮戰，盼成為「業餘林智勝」。 中央社
33歲的職棒退役球員、現效力台中市成棒隊的陳敏賜（圖），在春季聯賽預賽6轟展現砲火，也有入選亞運棒球培訓隊，他不讓自己太安逸，以國手為目標持續場上奮戰，盼成為「業餘林智勝」。 中央社

職棒退役球員、現效力台中市成棒隊的陳敏賜春季聯賽預賽6轟展現砲火，也有入選亞運棒球培訓隊，他不讓自己太安逸，以國手為目標持續場上奮戰，盼成為「業餘林智勝」。

33歲的職棒退役好手陳敏賜仍在業餘棒球圈活躍，112年全國成棒甲組春季聯賽出賽表現亮眼，預賽總計19場出賽，敲出27支安打，其中7支二壘打、1支三壘打、6發全壘打，貢獻24分打點，打擊率4成74。

陳敏賜今天表示，印象中業餘單一盃賽最多轟是去年爆米花棒球聯盟敲出7轟，從職棒退下來、不讓自己太安逸，「我的目標很明確，就是要打國家隊，所以不會讓自己太舒服」。

陳敏賜坦言，從職棒退下來的球員很容易有安逸感，但只要還在場上的一天，就不想要有混日子的感覺，每件事想辦法做好，不要讓自己有放鬆的時刻。

在業餘打拚的動力和目標就是打國家隊，陳敏賜也提到，隨著年紀增加，現在重量訓練做得比過往職業時期還要多，需要花比年輕人更多時間調整。

陳敏賜年紀不算老，被問起對於職業還有沒有憧憬，他表示：「做好現階段該做的事情，有機會回去就回去，重要的是先把成績打出來，其他的順其自然。」

陳敏賜提到，看到林智勝、高國慶都還在職棒打拚，當然會是一個目標。他笑說，也想要成為業餘的林智勝、業餘的高國慶；退到業餘之後，同樣具有職棒資歷的姜建銘也是學習的對象。

陳敏賜過去曾打過亞洲棒球錦標賽，他表示，亞運是很大的國際賽事、也是夢想，去年春季聯賽調整狀況不是很好，剛好遇到亞運延期，今年加速腳步調整就是想在春季聯賽有好表現，讓亞運教練團看到，「運氣很好，也感謝老天爺幫忙」。

陳敏賜 春季聯賽 棒球

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